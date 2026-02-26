قدم بعض خبراء سوق المال، خلال حديثهم مع "مصراوي"، نصائح للمستثمرين بالخيارات المناسبة لاستثمار أموالهم وسط زيادة ضبابية المشهد الحالي بسبب التبعات السلبية للتواترات الأمريكية الإيرانية على البورصات الدولية والناشئة ومنها مصر.

أكد محمد عبد الهادي، خبير سوق المال، أن المستثمر الذي يدخل السوق الأول مرة يجب أن يحدد أهدافه الاستثمارية بوضوح، بحيث يكون الهدف الاستثمار وليست المضاربة وأن يعمل على تنويع المحفظة الاستثمارية، واستبدال الأسهم ذات النتائج الأعمال الضعيفة بأسهم شركات ذات نتائج أعمال قوية والتي تحقق عائدًا يفوق العائد البنكي.

وأشار إلى أن المستثمرين في السوق المصري ينبغي أن ينتظروا انتهاء موجة جني الأرباح وعودة السوق في الصعود مجددًا، أما في حالات الهبوط يجب عليه تخفيف هامش الربح "مارجن" أو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من الشركات أو البنوك، حتى لا تتسبب في ضغوط مالية إضافية.

نصائح الخبراء للمستثمرين الجدد

ونصح عبد الهادي، أن المستثمر الجديد الذي لم يدخل السوق، لديه فرصة جيدة مع عودة البورصة للارتفاع، مشيرا إلى أن توقيتات عملية الشراء يجب أن تكون انتقائية للمستثمر وتتم في المراحل المنخفضة من السوق، من خلال تكوين محفظة استثمارية والشراء على مراحل وليس دفعة واحدة، بحيث يبدأ بنسبة قليلة ثم يزيد تدريجيًا حتى تكتمل محفظته.

وقدمت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، بعض النصائح للمستثمرين عند الاستثمار بالبورصة بضرورة مراقبة الوضع السياسي العالمي قبل اتخاذ قرار الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية واحتمالات التصعيد العسكري أو الاتجاه نحو المفاوضات والتهدئة.

وأوضحت، أنه في حال توافر سيولة لدى المستثمر، يمكنه استثمار ربع المبلغ فقط والاحتفاظ بثلاثة أرباعه نقدًا، موضحة أذا تراجع السوق أكثر يمكن للمستثمر الشراء مجددًا، أما إذا بدأ في الارتفاع فإنه يكون قد حقق مكسبًا من الجزء الذي استثمره بالفعل.

وترى رمسيس، أن المستثمر الجديد من الأفضل له التوجه نحو القطاعات الاستراتيجية المهمة، وعند الشراء يجب اختيار أسهم قوية ذات نتائج أعمال متميزة، ومراكز مالية جيدة، وأصول قوية، وتنتمي إلى شركات ذات وضع اقتصادي مستقر وتوزع كوبونات أرباح. كما تنصح بالتحول من فكر المضاربة إلى فكر الاستثمار طويل الأجل.

الاستثمار في القطاعات القوية

وأوضح عبد الهادي، أن القطاعات المستهدفة في السوق المصري تشمل قطاع الموارد الأساسية، في قطاع الأسمدة خاصة الشركات الكبرى التي تحقق عوائد جيدة ونتائج أعمال قوية، ويلي ذلك القطاع البنوك الذي يعد من أكثر القطاعات تحقيقًا لنتائج قوية ويعتبر عمود الاقتصاد المصري، ثم القطاع العقاري، خاصة مع توجه الدولة إلى خفض أسعار الفائدة.

وأضافت رمسيس، أن المستثمر يجب عليه البحث عن الأسهم العريقة في قطاعات الأغذية والمشروبات، والعقارات، والأدوية والرعاية الصحية، نظرًا لكونها قطاعات رابحة، وحتى في حال انخفاض سعر السهم، يمكن للمستثمر الاستفادة من التوزيعات النقدية أو العينية، خاصة أن هذه الشركات تحقق نتائج أعمال قوية.

وأكدت ضرورة الاحتفاظ بجزء من السيولة النقدية لإنتهاز الفرص سواء في الأسهم أو في وثائق صناديق الاستثمار.

وشددت رمسيس، أهمية تنويع الاستثمارات بين الملاذات الآمنة والاستثمار في البورصة، مشيرة إلى أن "سند المواطن" الذي أصدرته الدولة بالتعاون مع البريد المصري يعد من الأدوات الجيدة حاليًا، إذ يمكن شراؤه بقيمة 10 آلاف جنيه، مع صرف عائد في يوم 15 من كل شهر.

