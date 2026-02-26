كثفت مديرية تموين القليوبية، الحملات الرقابية على الأسواق لمواجهة ظاهرة تداول الألعاب النارية، لما تشكله من خطورة على الأطفال والشباب وسلامة المواطنين، وذلك في إطار تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور حسام الدين عبدالفتاح محافظ القليوبية.

أسفرت الحملة التي أشرف عليها الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، عن ضبط 3000 صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها، وتم تحرير محضري جنح ضد مجهول لحيازة المواد المحظورة. كما تم تحرير تقريري مخالفة ضد بدالين تموين، أحدهما للغلق خارج مواعيد العمل الرسمية دون إذن مسبق، والآخر لعدم وجود سجل زيارات المفتشين بالمحل.

نفذت الحملة بنطاق مناطق البرادعة، وشبرا شهاب، والمنيرة، والتقسيم السياحي، ضمن خطة متكاملة لتكثيف التواجد الرقابي، ومراقبة الأسواق، والتأكد من عدم تداول السلع المحظورة حفاظًا على الأمن العام وسلامة الأسر.

أكد الدكتور تامر صلاح مختار أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي، خاصة مع قرب المناسبات التي يزداد فيها الإقبال على شراء الألعاب النارية، مشددًا على أن أي محاولة لترويج تلك المواد ستواجه إجراءات قانونية حاسمة، مع الالتزام بضبط الأسواق ومنع أي مخالفات تهدد سلامة المواطنين.