أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينة بنها لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية، والوقوف على كفاءة استغلال الأصول غير المستغلة التابعة للمحافظة، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف الارتقاء بالمظهر الحضاري للعاصمة وتنمية مواردها الذاتية.

استهل المحافظ جولته بتفقد مكتبة المنار، التي تقع في موقع استراتيجي متميز على كورنيش النيل ببنها، حيث وجه بسرعة إعداد دراسة فنية واقتصادية متكاملة لاستغلال هذا الصرح بما يحقق النفع العام لصندوق المحافظة، ويوفر خدمات نوعية للمواطنين. وأكد أن ملف «تعظيم الموارد» يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة المقبلة.

كما تابع المحافظ الحالة العامة بممشى النيل بمدينة بنها، حيث شملت الجولة المراحل الثلاث الأولى (أ، ب، ج) التي تم الانتهاء منها وتشغيلها بالفعل. وشدد على ضرورة استمرار أعمال الصيانة الدورية الشاملة، والتي تتضمن صيانة مقاعد الانتظار، وأعمدة الإنارة، والمساحات الخضراء، لضمان استدامة المشروع والحفاظ على مظهره الجمالي.

ووجه المحافظ بتكثيف الخدمات الأمنية داخل الممشى لضمان راحة وسلامة العائلات، مع التوسع في تقديم الخدمات اللوجستية اللازمة للزوار، مؤكدًا أن الممشى يُعد متنفسًا طبيعيًا مجانيًا لجميع المواطنين، مع منع أي ممارسات تعيق استمتاعهم بهذا المرفق الحيوي.

وفي ختام الجولة، تفقد المحافظ أعمال الإنشاءات الجارية بالمرحلة «د» من تطوير ممشى النيل، واطلع على نسب التنفيذ الفعلية، موجهاً الشركات المنفذة بضرورة تكثيف العمل والالتزام بالجدول الزمني المحدد للتسليم، مع مراعاة أعلى معايير الجودة، بما يضمن تكامل هذه المرحلة مع المراحل السابقة وإقامة صرح سياحي يليق بأبناء محافظة القليوبية.

رافق المحافظ خلال جولته كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والأستاذ وليد الشهاوي رئيس مدينة بنها، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.