إعلان

تصاعد هجمات مسلحون إسلاميون على حدود بنين والنيجر ونيجيريا

كتب : مصراوي

08:07 م 26/02/2026

مسلحون - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ب)

قالت مجموعة لرصد الأزمات، اليوم الخميس، إن جماعات مسلحة إسلامية كثفت هجماتها وعززت حضورها في مناطق الحدود بين بنين والنيجير ونيجيريا في غرب أفريقيا خلال العام الماضي.

ووفقا لتقرير صادر عن مجموعة مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها، ارتفع عدد الأحداث العنيفة التي شاركت فيها الجماعات الجهادية في مناطق الحدود بين الدول الثلاث في غرب أفريقيا بنسبة تقارب 80% بين عامي 2024 و2025، فيما تضاعف عدد القتلى أكثر من ثلاثة مرات ليصل إلى أكثر من ألف قتيل.

وقال هيني نسيبيا، كبير محللي مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها لمنطقة غرب أفريقيا، إن البيانات تظهر كيف أن العنف في المنطقة دخل مرحلة جديدة، حيث لم يكتف المسلحون الإسلاميون بتوسيع نطاق وجودهم فحسب، بل قاموا أيضا بتعزيزه.

وأوضح نسيبيا أن: "الجماعات المسلحة تستغل نقاط الضعف القائمة منذ فترة طويلة، وتستفيد من الثغرات في الحوكمة وضعف التنسيق العسكري الإقليمي".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجماعات المسلحة مسلحون إسلاميون النيجر نيجيريا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رفضت الارتباط به فطعنها.. تطورات جديدة في قضية مقتل فتاة الخصوص
أخبار المحافظات

رفضت الارتباط به فطعنها.. تطورات جديدة في قضية مقتل فتاة الخصوص
تفاصيل مقتل طالب أزهري أثناء توجهه لصلاة التراويح بالخانكة
أخبار وتقارير

تفاصيل مقتل طالب أزهري أثناء توجهه لصلاة التراويح بالخانكة
كارثة كوم النور.. الغاز ينهي حياة 3 من أسرة واحدة أثناء نومهم بالدقهلية
أخبار المحافظات

كارثة كوم النور.. الغاز ينهي حياة 3 من أسرة واحدة أثناء نومهم بالدقهلية
"عندي سبقتين واتحبست 3 شهور".. حمو بيكا يكشف معاناته داخل السجن في رامز
دراما و تليفزيون

"عندي سبقتين واتحبست 3 شهور".. حمو بيكا يكشف معاناته داخل السجن في رامز
تحسبا لحرب مع إيران.. إسرائيل تتجهز لاستقبال حشود من القوات الأمريكية
شئون عربية و دولية

تحسبا لحرب مع إيران.. إسرائيل تتجهز لاستقبال حشود من القوات الأمريكية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الكهرباء: سعر عداد الكهرباء موحد على مستوى الجمهورية
وزير الكهرباء: لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية.. ولا انقطاع للتيار صيف 2026 عاجل|
صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. تعرف على موعد ومكان الجنازة