(أ ب)

قالت مجموعة لرصد الأزمات، اليوم الخميس، إن جماعات مسلحة إسلامية كثفت هجماتها وعززت حضورها في مناطق الحدود بين بنين والنيجير ونيجيريا في غرب أفريقيا خلال العام الماضي.

ووفقا لتقرير صادر عن مجموعة مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها، ارتفع عدد الأحداث العنيفة التي شاركت فيها الجماعات الجهادية في مناطق الحدود بين الدول الثلاث في غرب أفريقيا بنسبة تقارب 80% بين عامي 2024 و2025، فيما تضاعف عدد القتلى أكثر من ثلاثة مرات ليصل إلى أكثر من ألف قتيل.

وقال هيني نسيبيا، كبير محللي مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها لمنطقة غرب أفريقيا، إن البيانات تظهر كيف أن العنف في المنطقة دخل مرحلة جديدة، حيث لم يكتف المسلحون الإسلاميون بتوسيع نطاق وجودهم فحسب، بل قاموا أيضا بتعزيزه.

وأوضح نسيبيا أن: "الجماعات المسلحة تستغل نقاط الضعف القائمة منذ فترة طويلة، وتستفيد من الثغرات في الحوكمة وضعف التنسيق العسكري الإقليمي".