إعلان

بين أعواد القرنفل وأجهزة الرش.. أبوزنيمة تعلن الطوارئ لمواجهة حمى الضنك

كتب : رضا السيد

10:32 ص 04/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    فعاليات الحملة
  • عرض 10 صورة
    مقاومة البعوض
  • عرض 10 صورة
    رش البعوض
  • عرض 10 صورة
    السيارة تجوب الشوارع
  • عرض 10 صورة
    حملة للقضاء على البعوض
  • عرض 10 صورة
    حملة لرش البعوض
  • عرض 10 صورة
    الرش
  • عرض 10 صورة
    حملة الرش
  • عرض 10 صورة
    القضاء على البعوض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، حملة موسعة للقضاء على البعوض، بالتعاون مع وزارة الصحة، والتنسيق مع مديرية صحة، بهدف حماية المواطنين من الأمراض المعدية التي تنتقل عبر البعوض.

قال العميد سامح شكري، رئيس المدينة، إن اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وجه باستهداف بؤر البعوض، وإطلاق حملات دورية تستهدف رش شوارع المدينة والقرى والتجمعات البدوية التابعة لها، مع رفع القمامة أولًا بأول، وتكثيف أعمال النظافة، إضافة إلى التأكد من غلق مطبق الصرف الصحي، والتأكيد على المواطنين بتغطية خزانات المياه.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن الحملة قامت برش المبيدات بمحطات الصرف وأحواض الأكسدة، والمناطق السكنية بمنطقة الكيلو 9، والحي الأول والثاني بالمدينة، للوقاية من وباء حمى الدنج، وذلك ضمن جهود اللجان المركزية والفرعية للوقاية من هذا المرض الذي ينتقل عبر البعوض.

وأكد أنه جار اتباع استراتيجية متكاملة للقضاء على البعوض، عن طريق الجمع بين المبيدات الكيميائية للقتل السريع، والمبيدات الطبيعية للوقاية، بجانب استخدام مبيدات اليرقات لكسر دورة التكاثر.

وأشار إلى أن القائمين على حملات الرش يتبعون كافة الإجراءات الاحترازية، ومنها تجنب ملامسة المبيد للجلد أو العينين، وعدم تناول الطعام أو الشراب خلال الرش، إضافة إلى التأكيد على المواطنين بترك المناطق المعالجة حتى تجف تمامًا قبل استخدامها.

ولفت إلى أن سكان الوديان وتجمعات البدوية يستخدمون مبيدات طبيعية، ومنها غرس أعواد القرنفل في نصف ليمونة ووضعها في أماكن انتشار البعوض، وإكليل الجبل كون رائحته تساهم في طرد البعوض.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أبوزنيمة حمى الضنك جنوب سيناء حملة للقضاء على البعوض

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية