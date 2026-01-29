محافظ سوهاج يتفقد مستشفى ساقلتة المركزي استعدادًا لدخوله الخدمة

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، جولة ميدانية تفقد خلالها مستشفى ساقلتة المركزي الجديد استعدادًا لدخوله الخدمة بشكل رسمي خلال 30 يومًا.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والنائب زكريا حسان، والنائب شعبان لطفي، أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد أبو النصر عضو مجلس الشيوخ.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن مراحل إنشاء وتطوير المستشفى الجديد، حيث شملت الأعمال تطوير المبنى القديم وإنشاء مبنى جديد، ويتكون المستشفى من دور أرضي و4 أدوار علوية، ويضم الدور الأرضي قسم الطوارئ، قسم الأشعة، و13 عيادة خارجية، أما الدور الأول علوي يضم أقسام العلاج الطبيعي، الغسيل الكلوي، المعامل، المناظير، بالإضافة إلى 24 سرير إقامة داخلية، كما يضم الدور الثاني، قسم العمليات ويضم 4 غرف عمليات، والعنايات المركزة بعدد 18 سرير عناية، وقسم الإدارة، ونظم المعلومات، و21 سرير إقامة داخلية، ويحتوي الدور الثالث على قسم النساء والتوليد، وقسم الحضانات.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 135 سريرًا، وهي مقامة على مساحة إجمالية قدرها 7473 مترًا مربعًا، بما يتيح تقديم خدمات طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأكد سراج أن المستشفى الجديد يعد إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة، ويأتي في إطار حرص المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة للارتقاء بالمنشآت الصحية وتطوير البنية التحتية، بما يتيح للمواطنين خدمات طبية على أعلى مستوى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتوجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وصولا إلى رؤية مصر 2030.

ووجه المحافظ بالاهتمام بقسم الطوارئ والخدمات المقدمة بها، على أن يتم التجربة الكاملة لجميع أجهزة المستشفى تمهيدا للتشغيل بكامل طاقتها، والتوسع في إبرام الاتفاقات والبروتوكولات العلاجية مع المؤسسات الطبية الكبرى على مستوى الجمهورية، مؤكدًا على ضرورة الانتهاء من كافة إجراءات الحماية المدنية خلال أسبوع، على أن يتم الصيانة الدورية للمستشفى وجميع أجهزتها، لضمان تأدية دورها بكفاءة دون انقطاع، حتى يشعر المواطن أن هناك تغيير ملحوظ في الأداء، وتقليل نسبة التحويلات من مستشفى إلى أخرى.

وأعرب الأهالي عن سعادتهم بقرب الافتتاح الكلي للمستشفى، لتوفير الوقت والجهد عليهم في الانتقال إلى مستشفيات مجاورة، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمحافظ، على الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة الصحية على مستوى المحافظة.