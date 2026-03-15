قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بجولة تفقدية عقب الإفطار بعدد من المواقف للاطمئنان على حركة نقل الركاب وانتظام العمل بالمواقف والإلتزام بخط السير والتعريفة الجديدة لركوب السيارات بعد زيادة أسعار المواد البترولية.

وتأتي هذه الجولة تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة

وتابع محافظ القاهرة خلال الجولة الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يخص تعديل تعريفة الركوب في مختلف الخطوط، ووضع تعريفة الركوب الجديدة فى مكان واضح.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم مراعاة مصلحة المواطن والسائق فى التعريفة الجديدة، وروعى فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرًا إلى أنه تم وضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين ، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

وأشار "صابر" إلى وجود تنسيق بين رؤساء الأحياء وإدارتى السرفيس ، والمواقف، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية بمختلف المواقف والميادين لمتابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة على قيام مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة يقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم كما تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وطالب الدكتور إبراهيم صابر، المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى التي حددتها وأعلنتها المحافظة وإبلاغ مدير الموقف في حال وجود أي مخالفات من السائقين.

ويذكر أنه رافق محافظ القاهرة في جولته المهندسة منى البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من قيادات المحافظة.

اقرأ أيضًا:

افتتاح معرض "أهلًا بالعيد" بالقاهرة من 15 إلى 19 مارس 2026



محافظ القاهرة ووزير الرياضة يختتمان الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم