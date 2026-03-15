طعن في نهار رمضان .. واقعة مأساوية في "عزبة النخل" قبل الفطار

واقعة طعن مأساوية شهدتها منطقة عزبة النخل بالقاهرة،اليوم الأحد، كادت أن تنتهي مقتل سيدة ونجلتها في ظروف غامضة.

كان قسم المرج تلقى بلاغًا من مستشفى اليوم الواحد، يفيد باستقبال سيدتين في حالتا حرجة نتيجة ادعاء طعن من قبل زوجة إحداهن في شارع الفريد بعزبة النخل.

قوة أمنية من رجال المباحث انتقلت إلى موقع الحادث، لاستماع أقوال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة. ولتحديد هوية مرتكب الواقعة وسرعة القبض عليه.

حرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.