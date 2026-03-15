ملخص مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي

تشكيل ليفربول أمام توتنهام

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، آندي روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: فلوريان فيرتز، دومينيك سوبوسلاي، ريو نجوموها.

خط الهجوم: كودي جاكبو.

أحداث مباراة ليفربول وتوتنهام

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 5: لاعبو ليفربول يطالبون بضربة جزاء بعد ارتطام الكرة في يد لاعب توتنهام داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم يقرر استمرار اللعب.

الدقيقة 10: هجمة مرتدة سريعة لليفربول وصلت إلى جاكبو الذي سدد الكرة بشكل ضعيف، مرت أعلى مرمى توتنهام وخرجت إلى خارج الملعب.

الدقيقة 12: تسديدة قوية من سوزا لاعب توتنهام من خارج منطقة الجزاء تصدى لها أليسون وخرجت الكرة إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 19: سوبوسلاي ينفذ ضربة ثابتة بقوة، تمر من فوق الحائط البشري، ويهز شباك توتنهام بعد فشل الحارس في التصدي لها.

الدقيقة 21: هجمة لليفربول وصلت إلى فان دايك الذي مررها برأسه إلى جرافنبيرخ، وسدد الأخير كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار مرمى توتنهام.

الدقيقة 26: جاكبو يسدد كرة قوية اصطدمت في قدم أحد لاعبي توتنهام.

الدقيقة 36: هجمة لليفربول وصلت إلى جاكبو الذي سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها حارس توتنهام قبل أن تنقذه العارضة من تلقي هدف ثاني.

الدقيقة 45: الحكم يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع.

الدقيقة 45+2: نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف نظيف.

الدقيقة 46: انطلاق مجريات الشوط الثاني من مباراة ليفربول وتوتنهام

الدقيقة 51: ريو نجوموها استلم تمريرة داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة، لكن كرته علت العارضة.

الدقيقة 64: نزول محمد صلاح لأرضية ملعب المباراة

الدقيقة 67: هجمة مرتدة لليفربول يقطعها دفاع توتنهام، ويحتسب الحكم خطأ لصالح لاعب توتنهام.

الدقيقة 69: تسديدة من محمد صلاح من داخل منطقة الجزاء تصطدم في دفاع توتنهام.

الدقيقة 73: محمد صلاح ينطلق بالكرة ويسدد كرة أرضية تمر على يمين حارس توتنهام إلى خارج الملعب وصلاح يطالب بضربة ركنية.

الدقيقة 82: محمد صلاح يراوغ مدافع توتنهام ويرسل الكرة عرضية تصطدم في دفاع توتنهام وتخرج ركنية.

الدقيقة 85: تسديدة من سوبوسلاي من خارج منطقة الجزاء مرت على يسار حارس توتنهام إلى خارج الملعب

الدقيقة 90+1: ريتشارلسون يسجل هدف التعادل لتوتنهام.

الدقيقة 90+7: انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.