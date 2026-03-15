كتب : د ب أ

أعلن الجيش اليمني الحكومي، مساء الأحد، مقتل 8 مدنيين بهجوم صاروخي للحوثيين في محافظة حجة المحاذية للحدود السعودية شمال غربي البلاد.

وقال بيان صادر عن المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني: "استشهد 8 مدنيين بينهم أطفال، وأصيب آخرون، جراء هجوم صاروخي شنته مليشيا الحوثي على تجمع لمواطنين أثناء الإفطار في مديرية حيران شمالي محافظة حجة".

وأضاف البيان أن "حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع، نظرا لشدة الانفجار واختلاط أشلاء بعض الضحايا".

ونبه البيان إلى أن" من بين المستهدفين أطفال كانوا متواجدين حول مائدة الإفطار لحظة القصف".

ولم يصدر أي تعقيب من قبل جماعة الحوثي حول هذه الحادثة.

يأتي ذلك وسط مخاوف من عودة التصعيد العسكري في اليمن رغم استمرار حالة التهدئة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ عام 2022.