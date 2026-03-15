إعلان

مقتل 8 مدنيين بهجوم صاروخي للحوثيين في محافظة حجة اليمنية

كتب : د ب أ

09:52 م 15/03/2026

مقتل 8 مدنيين بهجوم صاروخي للحوثيين - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجيش اليمني الحكومي، مساء الأحد، مقتل 8 مدنيين بهجوم صاروخي للحوثيين في محافظة حجة المحاذية للحدود السعودية شمال غربي البلاد.

وقال بيان صادر عن المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني: "استشهد 8 مدنيين بينهم أطفال، وأصيب آخرون، جراء هجوم صاروخي شنته مليشيا الحوثي على تجمع لمواطنين أثناء الإفطار في مديرية حيران شمالي محافظة حجة".

وأضاف البيان أن "حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع، نظرا لشدة الانفجار واختلاط أشلاء بعض الضحايا".

ونبه البيان إلى أن" من بين المستهدفين أطفال كانوا متواجدين حول مائدة الإفطار لحظة القصف".

ولم يصدر أي تعقيب من قبل جماعة الحوثي حول هذه الحادثة.

يأتي ذلك وسط مخاوف من عودة التصعيد العسكري في اليمن رغم استمرار حالة التهدئة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ عام 2022.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اليمن الحوثيين حجة القوات الحكومية التصعيد العسكري في اليمن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة مصر والسعودية الودية
رياضة عربية وعالمية

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة مصر والسعودية الودية
كيف تنتقل زيادة السولار من النقل إلى مائدة المستهلك؟
اقتصاد

كيف تنتقل زيادة السولار من النقل إلى مائدة المستهلك؟
هاني توفيق: أخطر حاجة ممكن تشوفيها.. رب أسرة ضهره للحيط ومعندوش موارد
مصراوى TV

هاني توفيق: أخطر حاجة ممكن تشوفيها.. رب أسرة ضهره للحيط ومعندوش موارد
يدمر القلب ويرفع السكر.. احذر الإكثار من تناول هذا الخبز على السحور
سفرة رمضان

يدمر القلب ويرفع السكر.. احذر الإكثار من تناول هذا الخبز على السحور
ملخص مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

ملخص مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حسم الجدل.. توضيح رسمي من وزارة العدل بشأن تعليق الخدمات عن غير المسددين للنفقة
وزير المالية: غدًا صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة عيد الفطر
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"
خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال عيد الفطر
القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو
مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم