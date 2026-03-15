شاكك في سلوكها.. ليلة مقتل فتاة دسوق على يد زوجها داخل حظيرة المواشي

شهدت إحدى القرى التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، جريمة قتل بشعة حينما أقبل رجل ثلاثيني على قتل زوجته داخل حظيرة مواشي يملكها بذات القرية.

في حلقة جديدة من سلسلة "جرائم عش الزوجية"، التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في سبتمبر من عام 2023 لارتيابه في سلوكها.

تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في دسوق

المتهم هو "ط. ع"، 30 عامًا، غنام، مقيم بإحدى القرى التابعة لمركز دسوق، أحالته النيابة إلى محكمة جنايات فوة لمحاكمته عما أسند إليه من اتهامات لأنه في يوم 21 سبتمبر 2023 بدائرة مركز شرطة دسوق قتل المجني عليها زوجته ع. ك"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم.

ارتياب الزوج من سلوك زوجته كان الدافع وراء ارتكاب جريمة القتل وتخطيط المتهم للتخلص من زوجته بعد فترة من تتبعه لها لشكه في سلوكها.

ويوم الواقعة استدرج المتهم ضحيته إلى حظيرة المواشي خاصته فانهال عليها بأداة "قالب طوب" أصابت وجهها من الناحية اليمنى العلوية، وأعقب ذلك بتكبيل يديها وساقيها بأداة "الأحبال".المتهم قام أيضًا بوضع غطاء رأسها بثغرها محكمًا غلقه بقطعة من جوال بلاستيكي مانعًا إياها من الاستغاثة والحركة والمقاومة محدثًا بها إصاباتها بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها قاصدًا من ذلك قتلها.

وعقب اكتشاف الجريمة وإلقاء القبض على المتهم وجهت جهات التحقيق للجاني إحراز قالب طوب وحبال تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون الضرورتين المهنية والحرفية.

بدورها قررت النيابة إحالة المتهم إلى جهات التحقيق جاء في قرار إحالة المتهم إلى محكمة جنايات فوه أنه استدرجها إلى حظيرة المواشي خاصته وانهال عليها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة

وعقب نظر القضية رقم 13270 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 3845 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ، قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات فوة بمحافظة كفر الشيخ حضوريًا في 9 ديسمبر 2024، بإعدام المتهم بقتل زوجته عمدًا داخل ح​ظيرة مواشي يملكها الجاني.

