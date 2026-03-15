ضبط 27 طن دقيق مجهول المصدر قبل طرحها في الأسواق بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

04:11 م 15/03/2026
    ضبط دقيق
    تموين الإسماعيلية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية حملة تموينية موسعة، بالاشتراك مع مباحث التموين وإدارة الرقابة التجارية، لمتابعة مختلف الأنشطة التموينية داخل المحافظة.

وذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات التموينية لضبط ومراقبة الأسواق والمخابز، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه،

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق والمخابز

تأتي هذه الحملات في إطار خطة مديرية التموين لتشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التموينية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري أو تداول السلع مجهولة المصدر، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار السوق.

ضبط 540 شيكارة دقيق مجهولة المصدر

وأكد سامح شبل مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن ضبط سيارة محملة بعدد 540 شيكارة دقيق زنة 50 كجم بإجمالي 27 طنًا من الدقيق استخراج 72% مجهولة المصدر، وذلك قبل طرحها وبيعها في السوق السوداء.

وأضاف أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أرقام لتلقي شكاوى المواطنين التموينية

وفي السياق ذاته، ناشدت مديرية التموين المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية، مؤكدة استقبال الشكاوى عبر الأرقام التالية:

رقم مباحث التموين: 3911010

رقم غرفة عمليات مديرية التموين: 3107202

الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك: 19588

