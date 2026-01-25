القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

خلال أقل من أسبوعين، شهدت محافظة القليوبية 3 وقائع متتالية لتسرب الغاز داخل مساكن أسر مختلفة، أسفرت عن وفاة 13 شخصًا وإصابة 3 آخرين، في حوادث متشابهة التفاصيل، انتهت جميعها بالنتيجة نفسها: الاختناق داخل المنازل.

الوقائع الثلاث، التي توزعت بين شبرا الخيمة وبنها، أعادت إلى الواجهة مخاطر استخدام سخانات الغاز داخل الأماكن المغلقة، خاصة مع ضعف التهوية أو الأعطال الفنية غير الملحوظة.

وفاة أب واثنين من أبنائه

بدأت أولى الوقائع باستقبال مستشفى ناصر العام 5 أفراد من أسرة واحدة، في حالة صحية حرجة، وسط اشتباه أولي في إصابتهم بتسمم غذائي نتيجة تشابه الأعراض.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى مسكن الأسرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وإجراء المعاينة والفحص، تبيّن وفاة الأب، محفظ قرآن، واثنين من أبنائه، متأثرين باختناق شديد نتيجة تسرب الغاز داخل الشقة.



فيما جرى حجز الأم وابن آخر داخل العناية المركزة، لتلقي العلاج اللازم، بعد تعرضهما للاختناق، مع وضعهما تحت الملاحظة الطبية نظرًا لخطورة حالتهما.

وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية أو تسمم غذائي، وأن تسرب الغاز داخل محل السكن هو السبب المباشر للوفاة والإصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفاة 5 أشقاء في قرية ميت عاصم

بعد أيام قليلة، شهدت قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها حادثًا أكثر مأساوية، حيث لقي خمسة أشقاء مصرعهم داخل منزلهم، عقب انفجار سخان الحمام وتسرب كميات كثيفة من الغاز داخل المسكن.

وبحسب المعاينة المبدئية، كانت إحدى الشقيقات تستحم وقت وقوع الحادث، بينما كان باقي الأشقاء نائمين داخل غرفهم، ولم يشعر أي منهم بالخطر، نتيجة تسرب الغاز بشكل تدريجي.

وأفادت التحريات أن الأطفال كانوا يقيمون بمفردهم داخل المنزل، نظرًا لسفر والديهم خارج البلاد للعمل، فيما اكتشفت الخالة الواقعة عقب دخولها الشقة للاطمئنان عليهم، قبل أن تتعرض هي الأخرى للاختناق، ويتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسط حالة من الحزن التي خيمت على القرية.

وفاة أسرة كاملة داخل شقة مغلقة

وفي واقعة ثالثة، شهدت منطقة شبرا الخيمة وفاة أم وأطفالها الأربعة نتيجة تسرب الغاز داخل شقتهم السكنية.

وبحسب أقوال الجيران، كانت الأم داخل الحمام وقت وقوع الحادث، بينما كان الأطفال نائمين داخل غرفهم، فيما كان الأب، الذي يعمل سائقًا، خارج المنزل في محافظة الإسكندرية لأداء عمله.

الجيران لاحظوا تأخر الأسرة وعدم استجابتهم للطرق المتكرر على الباب، ما دفع أحد الأقارب إلى كسر الباب، ليتم العثور على الأم وأطفالها الأربعة متوفين داخل الشقة.

ودفعت هيئة الإسعاف بثلاث سيارات لنقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى قليوب العام، فيما انتقل فريق من المعمل الجنائي والنيابة العامة لمعاينة موقع الحادث، وأكدت التحريات أن سبب الوفاة هو الاختناق نتيجة تسرب الغاز، دون وجود شبهة جنائية.

تفاصيل متكررة ونهاية واحدة

رغم اختلاف الأماكن والأسر، كشفت الوقائع الثلاث عن تشابه لافت في التفاصيل، أبرزها استخدام سخانات الغاز داخل أماكن مغلقة، وغياب التهوية الكافية، وهو ما أدى إلى تسرب الغاز وحدوث حالات اختناق جماعي.

وخلال أسبوعين فقط، تحولت منازل آمنة إلى أماكن مغلقة على الموت، في حوادث أعادت التحذير من خطورة الإهمال في صيانة أجهزة الغاز، وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة داخل المنازل.

ملفات مفتوحة وتحذيرات مستمرة

في جميع الوقائع، تم تحرير محاضر رسمية، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، مع التصريح بدفن الجثامين عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، ومتابعة الحالة الصحية للمصابين.

