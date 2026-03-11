لم تتمالك الأم نفسها أمام أبواب محكمة جنايات الزقازيق، فارتفعت زغاريدها ممزوجة بالدموع، بعد أن نطقت المحكمة بحكمها بالسجن المؤبد على قاتل نجلها.

وقفت الأم وسيدات من عائلتها أمام المحكمة يرددون: «حقك رجع يا طه.. وبردت قلوبنا»، شاكرين القضاء المصري على القصاص لابنهم الذي قُتل وهو يحاول الإصلاح.

وقضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبد الغفار، بمعاقبة المتهم رمضان ع. ر.، 33 عامًا، بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل الشاب طه عبد الرحيم، 19 عامًا، من قرية البحاروة التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وجاء الحكم بعد نحو 7 أشهر من نظر القضية وتداول جلساتها أمام المحكمة، في القضية رقم 10302 لسنة 2025 جنايات مركز أولاد صقر.

بداية المأساة

تعود أحداث الواقعة إلى 21 سبتمبر 2025، حين خرج الشاب طه عبد الرحيم في قريته ليوزع دعوات حفل زفاف شقيقه على الأهالي والأقارب، في أجواء يفترض أن تكون مليئة بالفرح.

لكن القدر قاده إلى مشهد لم يتوقعه، إذ صادف مشاجرة بين أب وابنه في الطريق، فتدخل الشاب بدافع الشهامة ورفضه إيذاء الأب، محاولًا تهدئة الموقف وفض المشاجرة.

إلا أن تدخله لم يلقَ القبول من الابن، الذي استل سكينًا وسدد له طعنة نافذة استقرت في الرقبة، ليسقط الشاب غارقًا في دمائه متأثرًا بإصابته التي أودت بحياته في الحال.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم تعمد الاعتداء على المجني عليه أثناء تدخله لفض المشاجرة، فأصابه إصابة قاتلة أودت بحياته، لتتحول لحظات الفرح داخل أسرته إلى مأساة.

تفاصيل القبض على المتهم وإحالته للجنايات

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه وإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمته بتهمة القتل العمد.

وبعد تداول جلسات المحاكمة وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد على المتهم.

وعقب صدور الحكم، احتشدت أسرة المجني عليه أمام المحكمة، حيث أطلقت والدته وسيدات العائلة الزغاريد رغم الألم، تعبيرًا عن ارتياحهم للحكم، مرددين: "حقك رجع يا طه.. القضاء رجع حقك"، لكن خلف تلك الزغاريد بقي قلب أم مكسور، فقد عاد الحق بحكم القضاء، بينما غاب الابن الذي خرج يومًا لينهي مشاجرة، فعاد إلى بيته جثمانًا.