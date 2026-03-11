إعلان

وكيل صحة الدقهلية يجري جولة مفاجئة على مستشفى ميت غمر -صور

كتب : رامي محمود

11:07 م 11/03/2026
أجرى الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، جولة مسائية مفاجئة على مستشفى ميت غمر، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وشملت الجولة تفقد عناية التخدير والطوارئ، وقسم الأطفال، وقسم الأشعة، ووحدة الرنين المغناطيسي، ووحدة الفحوصات القلبية، وعمليات الطوارئ، حيث اطلع وكيل الوزارة على مستوى التجهيزات الطبية وتوافر المستلزمات والأدوية، كما تابع سير العمل داخل الأقسام المختلفة ومدى جاهزية الفرق الطبية للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة.

وأكد الدكتور حمودة الجزار خلال الجولة على أهمية الالتزام بتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى داخل الأقسام المختلفة، مع ضرورة الحفاظ على كفاءة الأجهزة الطبية وضمان تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بالشكل اللائق.

كما شدد وكيل الوزارة على استمرار المتابعة الميدانية الدورية لكافة المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، بهدف رصد أي ملاحظات والعمل على تلافيها فورًا، بما يسهم في تطوير مستوى الأداء داخل المنشآت الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وجاءت الجولة بحضور الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة رباب الدمناوي، مدير عام الطب العلاجي، وذلك في حضور مدير المستشفى ونواب المدير.

وفي ختام الجولة، أشاد وكيل وزارة الصحة بجهود الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين داخل مستشفى ميت غمر، مؤكدًا أهمية استمرار العمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

جولة مفاجئة مستشفى ميت غمر الدقهلية وكيل صحة الدقهلية

