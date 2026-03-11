إعلان

ترامب: ضربنا إيران بقوة أكبر من أي دولة في التاريخ تقريبا

كتب : د ب أ

08:57 م 11/03/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الضربات الموجهة إلى إيران بأنها الأكبر في التاريخ.

وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض أثناء مغادرته للقيام بزيارة لولايتي أوهايو وكنتاكي: "لقد ضربناهم بقوة أكبر من أي دولة في التاريخ تقريبا، ولم ننته بعد".

ويعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة ولايتي أوهايو وكنتاكي اليوم الأربعاء، ليؤكد أن سياساته يمكن أن تساعد في استقرار الاقتصاد الذي يواجه موجات صدمة بسبب الحرب على إيران ولمحاولة هزيمة أحد الجمهوريين القلائل في الكونجرس الذين تجرأوا على تحديه.

وفي سينسيناتي، سيقوم الرئيس الجمهوري بجولة في شركة "ثيرمو فيشر ساينتفيك" للأدوية. ويسعى هناك إلى الترويج للجهود المبذولة لخفض أسعار الأدوية الموصوفة، وهو جزء أساسي من محاولاته لإظهار أن إدارته تركز على جعل تكلفة المعيشة في متناول العديد من الأمريكيين قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني.

وبعد ذلك، يزور ترامب منشأة تعبئة لوجستية في مدينة هيبرون القريبة بولاية كنتاكي، وهي جزء من مقاطعة النائب توماس ماسي. ويدعم ترامب المنافس الأساسي لماسي.

ومن المرجح أن تكون الزيارة بمثابة اختبار لقدرة ترامب على تطهير حزبه من أولئك الذين يعارضونه، ولكن أيضا لمحاولة التركيز على الرسالة الاقتصادية المتوترة بشكل متزايد بسبب العمل العسكري الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران. وقالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه سيتحدث عن الاقتصاد الذي يمثل بالطبع أهمية قصوى بالنسبة له.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب إيران وأمريكا الحرب على إيران الشرق الأوسط الهجوم على إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026
مدارس

رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026
ما حكم استخدام لصقات النيكوتين الطبية للصائم؟.. المفتي يوضح
جنة الصائم

ما حكم استخدام لصقات النيكوتين الطبية للصائم؟.. المفتي يوضح

"إحنا مش أجانب"..فريدة سيف النصر تنتقد بعض مشاهد في دراما 2026
دراما و تليفزيون

"إحنا مش أجانب"..فريدة سيف النصر تنتقد بعض مشاهد في دراما 2026
113 مليون جنيه إسترليني.. خسائر ليفربول في حالة رحيل محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

113 مليون جنيه إسترليني.. خسائر ليفربول في حالة رحيل محمد صلاح
صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل والقدس وانفجار هائل في حيفا
شئون عربية و دولية

صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل والقدس وانفجار هائل في حيفا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إسبانيا تعلن سحب سفيرها من تل أبيب وتخفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل
السكة الحديد تُشغل قطارات إضافية خلال عيد الفطر.. تعرف مواعيدها