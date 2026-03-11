قرر الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، استبعاد مديرة مدرسة تابعة لإدارة بنها التعليمية، وذلك بسبب تدني نسبة حضور الطلاب بالمدرسة، كما قرر استدعاء مدير إدارة بنها التعليمية للتحقيق في أسباب انخفاض نسب الحضور بالمدارس، وذلك على خلفية جولة مفاجئة أجراها لمتابعة انتظام العملية التعليمية.

قرارات سابقة لفرض الانضباط

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية قد أصدر في وقت سابق قرارًا باستبعاد مديري مدرستين تابعتين لإدارة بنها التعليمية، إحداهما ابتدائية والأخرى ثانوية، في إطار اتخاذ إجراءات حاسمة لفرض الانضباط داخل المنظومة التعليمية بالمحافظة.

مخالفات رصدتها الجولات الميدانية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن قرار الاستبعاد جاء خلال جولة مفاجئة لمتابعة انتظام الدراسة، حيث تم رصد عدة مخالفات خلال الجولات الميدانية، تمثلت في تدني حاد في نسب حضور الطلاب داخل المدرستين، وعدم الالتزام بتنفيذ التقييمات الشهرية المقررة وزاريًا.

مخالفات إدارية داخل المدارس

كما تم رصد مخالفات إدارية تمثلت في عدم مطابقة نتائج التقييمات المرصودة لسجلات الحضور والغياب الفعلية للطلاب، وهو ما اعتبرته المديرية إخلالًا بضوابط العمل داخل المؤسسات التعليمية.

وأشارت المديرية إلى أن هذه القرارات جاءت ضمن الجولات اليومية التي يجريها مسؤولو التعليم بالمحافظة للوقوف على مدى التزام المدارس بالقرارات والضوابط الوزارية، والتأكد من انتظام سير العملية التعليمية على أرض الواقع.

رسالة حاسمة من وكيل الوزارة

وشدد الدكتور ياسر محمود على أن وقت التقصير قد انتهى، مؤكدًا استمرار الزيارات الميدانية المفاجئة لجميع مدارس المحافظة بشكل منتظم، وأنه لن يكون هناك أي تهاون مع حالات التقاعس أو الإهمال التي تؤثر على مصلحة الطلاب، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق الانضباط المدرسي وضمان جدية العملية التعليمية.