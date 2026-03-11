إعلان

رئيس حزب الوفد: ما يحدث في المنطقة مخطط لإسقاط مصر

كتب : رامي محمود

07:03 م 11/03/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حفل حصاد التميز
  • عرض 4 صورة
    حفل حصاد التميز
  • عرض 4 صورة
    حفل حصاد التميز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، أن ما يحدث في المنطقة الآن ليس وليد اليوم، بل هو أمر مخطط له منذ عقود، وأن الهدف منه هو إسقاط مصر بعد النجاح في إسقاط سبع دول محيطة، مشددًا على أهمية التماسك الوطني والوعي بالمخاطر والتحديات الراهنة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بحفل " حصاد التميز.. رواد العطاء بمحافظة الدقهلية"، والذي نظمه النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، في احتفالية لتكريم المتميزين من أبناء المحافظة في عدد من القطاعات بحضور اللواء طارق مرزوق،محافظ الدقهلية وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

وأعرب رئيس حزب الوفد، عن تقديره لمحافظ الدقهلية على فكرة هذه الاحتفالية، مؤكدًا أن تكريم المتميزين فكرة مهمة وجديرة بالتطبيق على مستوى مختلف المحافظات، لما لها من أثر كبير في نشر روح الإيجابية وتحفيز النماذج الجادة والمخلصة في العمل.

وقدم الدكتور السيد البدوي درع حزب الوفد إلى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تقديرًا لجهوده المبذولة في خدمة المحافظة، فيما قدم المحافظ درع المحافظة إلى رئيس حزب الوفد، في مشهد عكس التقدير المتبادل والاحترام بينهم .

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حفل حصاد التميز حزب الوفد الدقهلية حرب إيران الخليج تكريم المتميزين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور.. إنجي كيوان تنشر كواليس "وننسى اللي كان" مع ياسمين عبدالعزيز وكريم
دراما و تليفزيون

بالصور.. إنجي كيوان تنشر كواليس "وننسى اللي كان" مع ياسمين عبدالعزيز وكريم
بين "التدحرج" و"الخضة".. أغرب طقوس الزواج والإنجاب في صعيد مصر
أخبار المحافظات

بين "التدحرج" و"الخضة".. أغرب طقوس الزواج والإنجاب في صعيد مصر

وزير الرياضة الإيراني يثير الشكوك حول مشاركة بلاده في مونديال 2026
رياضة عربية وعالمية

وزير الرياضة الإيراني يثير الشكوك حول مشاركة بلاده في مونديال 2026
رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026
مدارس

رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026
ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية؟
اقتصاد

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إسبانيا تعلن سحب سفيرها من تل أبيب وتخفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل
السكة الحديد تُشغل قطارات إضافية خلال عيد الفطر.. تعرف مواعيدها