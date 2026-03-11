أكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، أن ما يحدث في المنطقة الآن ليس وليد اليوم، بل هو أمر مخطط له منذ عقود، وأن الهدف منه هو إسقاط مصر بعد النجاح في إسقاط سبع دول محيطة، مشددًا على أهمية التماسك الوطني والوعي بالمخاطر والتحديات الراهنة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بحفل " حصاد التميز.. رواد العطاء بمحافظة الدقهلية"، والذي نظمه النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، في احتفالية لتكريم المتميزين من أبناء المحافظة في عدد من القطاعات بحضور اللواء طارق مرزوق،محافظ الدقهلية وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

وأعرب رئيس حزب الوفد، عن تقديره لمحافظ الدقهلية على فكرة هذه الاحتفالية، مؤكدًا أن تكريم المتميزين فكرة مهمة وجديرة بالتطبيق على مستوى مختلف المحافظات، لما لها من أثر كبير في نشر روح الإيجابية وتحفيز النماذج الجادة والمخلصة في العمل.

وقدم الدكتور السيد البدوي درع حزب الوفد إلى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تقديرًا لجهوده المبذولة في خدمة المحافظة، فيما قدم المحافظ درع المحافظة إلى رئيس حزب الوفد، في مشهد عكس التقدير المتبادل والاحترام بينهم .