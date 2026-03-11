إعلان

محافظ القليوبية يتابع وضع ملصقات تعريفة الركوب على سيارات الأجرة -صور

كتب : أسامة علاء الدين

11:31 م 11/03/2026
تابع اليوم الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أعمال وضع ملصقات "الاستيكرات" الخاصة بتعرفة الركوب الجديدة على سيارات الأجرة والسرفيس بكافة مواقف المحافظة، مؤكداً ضرورة الإسراع في تعميمها على جميع الخطوط، لضمان إعلام المواطنين بأسعار الأجرة الرسمية بدقة ومنع أي محاولات لاستغلال الركاب أو رفع الأسعار بشكل غير قانوني عقب قرار تحريك أسعار الوقود.

وشدد المحافظ على مديري المواقف بضرورة التأكد من تثبيت الملصقات في مكان بارز على الزجاج الأمامي والخلفي للمركبات، بحيث تتضمن خط السير وقيمة التعرفة المقررة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات الرقابية تهدف إلى تحقيق الانضباط داخل المواقف وتسهيل الرقابة الشعبية والرسمية على السائقين بما يضمن العدالة للطرفين.

وفي إطار متابعته المستمرة، وجه محافظ القليوبية رؤساء الوحدات المحلية وإدارة المرور بضرورة التنسيق المشترك لتنفيذ حملات تفتيشية دورية للتأكد من التزام السائقين بوضع الملصق وعدم التلاعب بالبيانات المدونة عليه، مؤكداً أن أي مركبة تخالف هذه التعليمات أو تمتنع عن وضع الملصق التعريفي ستتعرض لإجراءات قانونية رادعة فوراً.

واختتم المحافظ تعليماته بضرورة تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بالتعريفة أو عدم وجود الملصقات على السيارات عبر الرقم 01515169917، مؤكداً أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار منظومة النقل الداخلي وتوفير سبل الراحة والأمان للمواطنين.

محافظ القليوبية تعريفة المواصلات سيارات الأجرة أسعار الوقود مواقف السيارات أسعار البنزين والسولار

