وفاة أم وأطفالها الأربعة.. النيابة تحقق في حادث تسرب الغاز بشبرا الخيمة

كتب : أسامة عبدالرحمن

04:43 م 23/01/2026
    وفاة أم وأطفالها الأربعة.. النيابة تحقق في حادث تسرب الغاز بشبرا الخيمة (2)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

باشرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، التحقيقات حول حادث تسرب الغاز الذي أسفر عن وفاة أم وأطفالها الأربعة في منطقة أم بيومي بحي غرب شبرا الخيمة، وانتقلت السلطات إلى شقة الأسرة لمعاينة الجثامين وتحديد ملابسات الواقعة.

وأمرت النيابة بنقل الجثامين إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك انتداب مصلحة الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، والتصريح بالدفن فور الانتهاء من الصفة التشريحية.

وتعود تفاصيل الحادث إلى وفاة الأم شيماء صادق، 31 عامًا، وأبنائها الأربعة محمد، مصطفى، أحمد، ومسك إبراهيم عبد الرحمن، إثر تسرب الغاز بشقتهم الواقعة بالطابق الثالث من عقار مكون من 6 طوابق في شارع أحمد عرابي بمدينة شبرا الخيمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من عمليات النجدة بالعثور على الجثامين، وانتقلت على الفور فرق الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الجثامين لحين حضور النيابة لاستكمال إجراءات المعاينة القانونية والتحقيق في أسباب الحادث.

