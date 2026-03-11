أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم الأربعاء، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات المرورية الاستباقية، تزامناً مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل خط "وادي النيل - 6 أكتوبر" بمحافظة الجيزة، حيث تقرر تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة.

الأمر يستلزم الغلق الكلي بشارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان، وذلك لمدة 3 أيام من كل أسبوع (الجمعة - السبت - الأحد) على 4 مراحل تبدأ من 13 مارس وحتى 5 أبريل 2026، من الساعة 12 صباحاً حتى 5 صباحاً.



المسار البديل



وحددت الإدارة العامة لمرور الجيزة المسار البديل الأول لحركة المركبات القادمة من كوبري 15 مايو، حيث تقوم بالدخول يميناً إلى شارع صلاح جاهين ثم يساراً إلى شارع الدكتور حجازي ثم يساراً اتجاه شارع وادي النيل وصولاً إلى شارع 26 يوليو، كما يمكن اتباع المسار البديل الثاني بالدخول يميناً إلى شارع صلاح جاهين ثم يميناً إلى شارع أحمد عرابي وصولاً إلى شارع جامعة الدول العربية وشارع السودان وميدان لبنان عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين وتجنب وقوع أي حوادث خلال فترة الإغلاق.