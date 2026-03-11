أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق ميزة جديدة داخل روبوت الدردشة ChatGPT تتيح للمستخدمين فهم مفاهيم الرياضيات والعلوم من خلال رسوم تفاعلية ديناميكية يمكن التحكم بها بشكل مباشر.

وتحمل الميزة اسم Dynamic Visual Explanations، إذ تمكن المستخدمين من مشاهدة كيفية تغير المعادلات والمتغيرات والعلاقات الرياضية في الوقت الحقيقي، بدلا من الاعتماد فقط على الشرح النصي أو الرسوم الثابتة.

شرح تفاعلي للمفاهيم

تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين التفاعل مع المفاهيم العلمية بصورة مباشرة، إذ عند دراسة Pythagorean theorem على سبيل المثال، يمكن تعديل أطوال أضلاع المثلث ومشاهدة تغير طول الوتر فورا على الرسم التوضيحي.

ويستطيع المستخدم تغيير القيم والمتغيرات داخل المعادلات، ليعرض النظام النتائج لحظيا مع توضيح تأثير هذه التغييرات على الرسم البياني أو النموذج التوضيحي، وفقا لتقرير نشره موقع TechCrunch.

ويمكن الاستفادة من هذه الخاصية عبر طرح أسئلة تعليمية مثل "ما معادلة العدسة؟" أو "كيف أحسب مساحة الدائرة؟"، ليقدم تشات جي بي تي شرحا مدعوما بوحدة تفاعلية تسمح للمستخدم بتعديل القيم ومشاهدة النتائج مباشرة.

أكثر من 70 موضوعًا علميا

تدعم الميزة حاليا أكثر من 70 موضوعا في الرياضيات والعلوم، بينما تخطط OpenAI لتوسيع نطاق الميزة مستقبلاً لتشمل مزيدًا من المفاهيم التفاعلية، وهي متاحة حاليا لجميع المستخدمين المسجلين في ChatGPT.

يمثل إطلاق هذه الخاصية تحولا في دور روبوتات الذكاء الاصطناعي التعليمية، إذ لم تعد تقتصر على تقديم الإجابات، بل أصبحت تساعد المستخدمين على التفاعل مع المفاهيم العلمية وفهمها بشكل عملي.

ومع ذلك، يثير انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم نقاشا واسعا بين الخبراء، إذ يخشى بعض المعلمين من الإفراط في الاعتماد عليها، بينما يرى آخرون أنها قد تتحول إلى أداة تعليمية قوية تعزز طرق التعلم الحديثة.

ووفقا لبيانات OpenAI، يستخدم أكثر من 140 مليون شخص أسبوعيا تشات جي بي تي للحصول على المساعدة في مادتي الرياضيات والعلوم، وهما من أكثر المواد الدراسية التي يواجه الطلاب صعوبة في استيعابها.

ولا يقتصر هذا التوجه على OpenAI، إذ أطلقت شركة Google في نوفمبر الماضي ميزة مشابهة للرسوم التفاعلية ضمن نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini.

وتنضم الخاصية الجديدة إلى مجموعة أدوات تعليمية أخرى داخل ChatGPT، مثل وضع الدراسة Study Mode الذي يساعد المستخدمين على حل المسائل خطوة بخطوة، إضافة إلى أداة QuizGPT التي تتيح إنشاء بطاقات مراجعة واختبارات قصيرة للتحضير للامتحانات.