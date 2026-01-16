القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشف عدد من الجيران في واقعة وفاة خمسة أشقاء بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، عن تفاصيل جديدة للحادث، مؤكدين أن الأشقاء كانوا يعيشون بمفردهم داخل المنزل بسبب سفر والديهم للعمل بالخارج.

وأوضح الجيران أن إحدى الفتيات كانت تستحم في الوقت الذي كان فيه بقية الإخوة نائمين على أسرّتهم، حين انفجر السخان، ما أسفر عن وفاة الطفلة على الفور، وتسرب الغاز داخل المنزل، الذي أدى لاحقًا إلى وفاة الأشقاء الأربعة المتبقين نتيجة الاختناق.

وأشار الجيران إلى أن العمة هي من اكتشفت الحادث وأبلغت الجهات المختصة، كما تعرضت لإصابة نتيجة استنشاق الغاز، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية البلاغ فور اكتشاف الحادث، وانتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وجرى فرض كردون أمني حول المنزل، فيما نُقلت جثامين الأشقاء إلى مستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة العامة.

وبدأت النيابة العامة تحقيقًا موسعًا لتحديد أسباب الوفاة بدقة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، فيما تواصل الجهات المختصة فحص موقع الحادث للكشف عن الأسباب الفنية وراء انفجار السخان وتسرب الغاز.

ودعت السلطات الأهالي إلى الالتزام بإجراءات السلامة داخل المنازل، خاصة مع الأطفال، لتجنب حوادث مماثلة مستقبلاً.

