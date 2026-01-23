إعلان

مأساة في شبرا الخيمة.. تسرب غاز يُنهي حياة أم وأطفالها الأربعة

كتب : أسامة عبدالرحمن

03:21 م 23/01/2026

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقيت أم وأطفالها الأربعة من أسرة واحدة مصرعهم اليوم، إثر تسرب غاز في شقتهم بشارع أحمد عرابي بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من عمليات النجدة يفيد العثور على جثامين الأم وأطفالها داخل شقتهم بالطابق الثالث من عقار مكون من ستة طوابق.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف من فرع إسعاف القليوبية إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة تبين العثور على جثامين الأم، شيماء صادق (31 عامًا)، وأبنائها: محمد، مصطفى، أحمد، ومسك إبراهيم عبد الرحمن.

وجرى التحفظ على الجثامين في انتظار وصول النيابة لإجراء المعاينة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيقات.

