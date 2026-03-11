أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إطلاق الموجة 40 من عملية "الوعد الصادق 4" بصواريخ قدر وعماد وخيبر شكن وفتاح ضد الأهداف الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط وإسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، هدد الجيش الإيراني باستهداف الموانئ في المنطقة والأرصفة البحرية كافة، في حال تعرضت المنشآت الملاحية الإيرانية لأي هجوم عسكري خلال الفترة المقبلة.

وجاء هذا التهديد بعد أن اتهمت القيادة المركزية الأمريكية، إيران باستخدام الموانئ المدنية الممتدة على طول مضيق هرمز لإجراء عمليات عسكرية تشكل خطرا على حركة الشحن الدولي.

وحذرت واشنطن، من أن الموانئ التي تُستغل بهذه الطريقة ستتحول إلى أهداف عسكرية مشروعة بموجب أحكام القانون الدولي، مما قد يفتح الباب أمام احتمالات استهداف الموانئ في المنطقة بشكل متبادل.