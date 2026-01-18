والدة عروس المنوفية: 'كفتة إيه اللي أكلوها لبنتي ده منعونا ناخد عزالها"

دخلت والدة عروس المنوفية في حالة انهيار أمام محكمة جنايات شبين الكوم، أثناء انتظار نظر قضية مقتل ابنتها داخل قرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا، مطالبة بسرعة الفصل في القضية وعدم تأجيل جلسات المحاكمة.

وقالت والدة القتيلة، في تصريحات لمصراوي، إن ابنتها كانت تحسن معاملة أسرة زوجها ولم يصدر عنها ما يسيء لأي طرف، متسائلة بحرقة: «كفتة إيه اللي أكلوها لبنتي؟ بنتي كانت بتعاملهم كويس.. يعملوا فيها كده؟».

وأضافت الأم أن الأسرة تعيش حالة من الألم المستمر منذ وقوع الجريمة، مؤكدة أن تأجيل جلسات المحاكمة يزيد من معاناتهم اليومية، قائلة: «نفسي المحاكمة ما تتأجلش تاني، إحنا بنموت كل يوم».

وأشارت إلى أن والدة الزوج منعت أسرة المجني عليها من الحصول على متعلقات ابنتهم الشخصية عقب الواقعة، قائلة: «حماة بنتي منعتنا ناخد عزالنا.. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حرقوا قلبنا»، مؤكدة أن هذا التصرف فاقم من جراح الأسرة وآلامها.

وأكدت والدة القتيلة أن ابنتها كانت حريصة على بيتها ولم تشتكِ يومًا من سوء معاملة، إلا أن النهاية جاءت صادمة، مشددة على أن الأسرة تنتظر حكم القضاء باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق القصاص العادل وإنصاف ابنتها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مطلع ديسمبر 2025، حين عُثر على سيدة متوفاة داخل منزل الزوجية بقرية ميت برة بمركز قويسنا، وبجسدها آثار اعتداء، ما كشف عن شبهة جنائية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة شبين الكوم، بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات، التي انتهت بحبس الزوج على ذمة القضية، ثم إحالته إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل زوجته، مع استمرار حبسه احتياطيًا لحين الفصل في القضية.

