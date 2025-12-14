بين الجبل والبحر.. حمام موسى يستقبل أول الأفواج بعد إدراجه بالبرامج السياحية

المنوفية- أحمد الباهي:

قالت سحر محمد، جارة العروس المقتولة بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، إنها أثناء صعودها إلى منزل الزوجية وقت الواقعة، شاهدت جثمان العروس كريمة مسجّى، ولاحظت وجود خدوش واضحة على يدها، تحديدًا عند مفصل اليد.

وأضافت الجارة في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أنها سألت والدة الزوج عن سبب هذه الخدوش، فأجابت بأن العروس كانت قد حاولت قبل أسبوع إيذاء نفسها وقطع شريان يدها، على حد قولها.

وتابعت "سحر محمد" أنه أثناء وجودها بالمكان لاحظت أيضًا وجود آثار دماء وجرح خلف أذن العروس، وعندما سألت عن سبب ذلك، تدخل الزوج المتهم بالرد قائلاً: "أنا عضّتها في ودنها عشان كانت فاقدة الوعي وعايز أصحيها".

وأكدت الجارة أن معاملة العروس داخل منزل الزوجية لم تكن جيدة، مشيرة إلى أنها كانت تعاني بشكل دائم من مشاكل وخلافات متكررة مع حماتها، وكذلك مع "سلفة" العروس، زوجة شقيق الزوج، وهو ما كان ينعكس سلبًا على حالتها النفسية والمعيشية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية بلاغًا بالعثور على فتاة متوفاة داخل منزل زوجها بقرية ميت برة، في ظروف غامضة.

وألقت الشرطة القبض على المتهم والذي اعترف بتسببه في مقتل زوجته بعد وصلة ضرب مبرح مُدعيًا أنها مشاجرة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.