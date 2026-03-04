عاد سعر الذهب اليوم في مصر للانخفاض بنحو 60 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 4-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

وانخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4853 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6240 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7280 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8320 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 58240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 83200 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 258752 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 416000 جنيهً.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.52% إلى نحو 5164 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.