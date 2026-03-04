إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بحلول التعاملات المسائية

كتب : أحمد الخطيب

06:39 م 04/03/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عاد سعر الذهب اليوم في مصر للانخفاض بنحو 60 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 4-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

وانخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4853 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6240 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7280 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8320 جنيهًا للجرام.

اقرأ أيضًا:

مع تصاعد التوترات العالمية.. هل تصبح 6 آلاف دولار محطة الذهب القادمة؟

سعر جنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 58240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 83200 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 258752 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 416000 جنيهً.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

اقرأ أيضًا:

الذهب العالمي يقفز بأكثر من 2.5% ويحلق فوق مستوى 5400 دولار للأونصة

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.52% إلى نحو 5164 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر سبيكة الذهب سعر جنيه الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لا يعرف الفوز".. أرقام الأهلي في حضور الصافرة التحكيمية لمحمد الغازي
رياضة محلية

"لا يعرف الفوز".. أرقام الأهلي في حضور الصافرة التحكيمية لمحمد الغازي
سعر الدولار يعزز مكاسبه ويقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يعزز مكاسبه ويقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران
أخبار مصر

مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران
نجا من الغارات.. مجتبى خامنئي "المرشح الأوفر حظًا" لخلافة والده في إيران
شئون عربية و دولية

نجا من الغارات.. مجتبى خامنئي "المرشح الأوفر حظًا" لخلافة والده في إيران
تبدأ بعد العيد.. جداول ومواعيد اختبارات "فبراير ومارس" بالمعاهد الأزهرية
الأزهر

تبدأ بعد العيد.. جداول ومواعيد اختبارات "فبراير ومارس" بالمعاهد الأزهرية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء طهران تشتعل.. تفاصيل أول اشتباك جوي مباشر بين إسرائيل وإيران
إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة