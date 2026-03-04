إعلان

واشنطن: تراجع كبير في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية

كتب : د ب أ

06:36 م 04/03/2026

المسيرة الإيرانية

أعلنت الولايات المتحدة أن وتيرة الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية إن عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران انخفض بنسبة 86% مقارنة بيوم السبت، كما تراجع عدد الصواريخ التي أُطلقت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بنسبة 23%.

وأضاف المسؤول، كاين، أن استخدام الطائرات المسيرة الهجومية أحادية الاتجاه تراجع أيضاً بنسبة 73% مقارنة بالأيام الأولى من التصعيد.

ورغم هذا الانخفاض، أشار بعض الخبراء إلى احتمال أن تكون إيران تحتفظ بجزء من ترسانتها كاحتياطي، بهدف إطالة أمد الصراع أو استخدامها في مراحل لاحقة من المواجهة.

المسيرة الإيرانية إيران وأمريكا الصواريخ الباليستية الولايات المتحدة

