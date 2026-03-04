إعلان

إيران تهدد باستهداف سفارات إسرائيل إذا تعرضت بعثتها في بيروت لهجوم

كتب : وكالات

06:45 م 04/03/2026

حرب إيران وأمريكا

هددت إيران باستهداف السفارات الإسرائيلية حول العالم إذا تعرضت سفارتها في بيروت لأي هجوم، في ظل التصعيد المتواصل في المنطقة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، اللواء أبو الفضل شكارجي، في تصريحات تلفزيونية: "إذا استهدفت إسرائيل سفارة طهران في لبنان فسنستهدف سفاراتها"، مضيفاً أن إيران لم تستهدف حتى الآن بعثات إسرائيل الدبلوماسية "مراعاة لظروف دول العالم".

وأكد شكارجي أن أي استهداف إسرائيلي للبعثة الإيرانية في بيروت سيقابل برد مباشر يشمل جميع السفارات الإسرائيلية.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء سلسلة غارات جوية على جنوب لبنان، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الأهداف.

وكان الجيش الإسرائيلي قد حذر في وقت سابق الأربعاء سكان المناطق الواقعة جنوب وشمال نهر الليطاني من غارات جوية وشيكة، مشيراً إلى أن العمليات تهدف إلى تدمير البنية التحتية العسكرية التابعة لـ"حزب الله".

من جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش تلقى أوامر بالتقدم داخل جنوب لبنان والسيطرة على مزيد من المناطق، في إطار العمليات العسكرية الجارية.

