قالت وسائل إعلام عبرية، إن الرشقات الصاروخية الإيرانية تسببت في أضرار بمناطق متفرقة من وسط البلاد مساء اليوم الأحد.

وأفادت القناة 12 العبرية، بوقوع خسائر مادية في مدينة "كريات أونو" القريبة من تل أبيب، حيث أدت شظايا القذائف الاعتراضية إلى اندلاع حريق محدود في منطقة سكنية.

ووجهت البلدية تحذيرات عاجلة للسكان بضرورة الابتعاد عن موقع الحادث، فيما أظهرت المعاينة الأولية إلحاق أضرار إنشائية بأحد المباني نتيجة سقوط الحطام.

وفي مدينة "بيتاح تكفا" المجاورة، سقطت شظايا في أحد الشوارع الحيوية، مما أسفر عن تضرر عدد من السيارات وتناثر الحطام في المنطقة.

وأكدت المصادر المحلية لشبكة "سي إن إن"، أن الشظايا ألحقت أضرارا مباشرة في ممتلكات المستوطنين بالمنطقة الساحلية.

מד"א: 7 נפגעים בזירת הנפילה באזור ירושלים - אחד במצב קשה | ישירhttps://t.co/bCCsYJiIaD pic.twitter.com/L9qoRJsDZX — החדשות - N12 (@N12News) March 1, 2026

وأعلنت نجمة داود الحمراء، أنها استجابت لبلاغات تتعلق بسقوط شظايا في 7 مواقع مختلفة بوسط إسرائيل.

وفي سياق متصل، أظهر مقطع فيديو حصلت عليه شبكة "سي إن إن" تصاعد لأعمدة الدخان من بين المباني السكنية جراء الاصطدامات.