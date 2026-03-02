كشف العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري، أن علي خامنئي كان رمزًا شيعيًا لغالبية الشيعة في العالم، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة لاغتياله لأنه قد يشعل صراعًا دينيًا بالعالم.

وقال محيي الدين خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" إن اغتيال المرشد سيفتح الباب أمام ضوء أخضر لتنفيذ عمليات إرهابية في الغرب، وسينتقل الصراع من إيران إلى العالم، ما يعني تداعيات سلبية كبيرة على المنطقة.

وأضاف أن هناك رغبة أمريكية إسرائيلية واضحة لإسقاط دولة إيران من حيث النظام، وأن الضربات حاولت تدمير البنية التحتية الصاروخية للحرس الثوري الإيراني.

وأوضح أن الضربات الإيرانية على دول الخليج تعد عدوانًا سافرًا، مشيرًا إلى أن أمريكا تسعى للبحث عن شخص متوافق مع سياستها لحكم إيران، كما حدث في فنزويلا.

وأكد محمود محيي الدين أن التطورات الحالية ستؤدي إلى تصعيد أكبر إذا استمرت، محذرًا من أن الصراع الديني والإرهابي قد يمتد خارج حدود إيران، مما يزيد من التوترات الإقليمية والدولية.