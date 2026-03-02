إعلان

خبير عسكري: اغتيال خامنئي سيفتح الباب لعمليات إرهابية في الغرب

كتب : حسن مرسي

12:41 ص 02/03/2026

العميد محمود محيي الدين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري، أن علي خامنئي كان رمزًا شيعيًا لغالبية الشيعة في العالم، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة لاغتياله لأنه قد يشعل صراعًا دينيًا بالعالم.

وقال محيي الدين خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" إن اغتيال المرشد سيفتح الباب أمام ضوء أخضر لتنفيذ عمليات إرهابية في الغرب، وسينتقل الصراع من إيران إلى العالم، ما يعني تداعيات سلبية كبيرة على المنطقة.

وأضاف أن هناك رغبة أمريكية إسرائيلية واضحة لإسقاط دولة إيران من حيث النظام، وأن الضربات حاولت تدمير البنية التحتية الصاروخية للحرس الثوري الإيراني.

وأوضح أن الضربات الإيرانية على دول الخليج تعد عدوانًا سافرًا، مشيرًا إلى أن أمريكا تسعى للبحث عن شخص متوافق مع سياستها لحكم إيران، كما حدث في فنزويلا.

وأكد محمود محيي الدين أن التطورات الحالية ستؤدي إلى تصعيد أكبر إذا استمرت، محذرًا من أن الصراع الديني والإرهابي قد يمتد خارج حدود إيران، مما يزيد من التوترات الإقليمية والدولية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقتل خامنئي اغتيال خامنئي إيران وأمريكا أحمد موسى محمود محيي الدين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أزهري: لا يصح شرعًا إخراج الزكاة في شراء تليفزيون بـ20 ألفًا لعروس يتيمة
جنة الصائم

أزهري: لا يصح شرعًا إخراج الزكاة في شراء تليفزيون بـ20 ألفًا لعروس يتيمة
ما حكم قصر وجمع الصلاة بسبب ظروف شغلي؟.. علي جمعة يوضح متى تجوز الرخصة
جنة الصائم

ما حكم قصر وجمع الصلاة بسبب ظروف شغلي؟.. علي جمعة يوضح متى تجوز الرخصة
أحمد مجدي يبتز مي عمر بفيديو شهر العسل.. أحداث مثيرة في الحلقة الثالثة
دراما و تليفزيون

أحمد مجدي يبتز مي عمر بفيديو شهر العسل.. أحداث مثيرة في الحلقة الثالثة
الجامعة العربية تدعو إيران لوقف أعمالها التصعيدية فورا
شئون عربية و دولية

الجامعة العربية تدعو إيران لوقف أعمالها التصعيدية فورا

استجابة لتنظيم الاتصالات.. 3 شركات تعلن منح دقائق دولية مجانية للعملاء
اقتصاد

استجابة لتنظيم الاتصالات.. 3 شركات تعلن منح دقائق دولية مجانية للعملاء

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"محدش يقدر يقرب".. الرئيس السيسي: اطمئنوا على مصر كويس
الرئيس السيسي: غلق مضيق هرمز سيكون له تأثير على تدفقات البترول والأسعار