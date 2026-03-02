إعلان

رئيس وزراء بريطانيا يكشف كواليس التنسيق مع أمريكا لصد الهجوم الإيراني

كتب - مصطفى الشاعر

12:39 ص 02/03/2026

كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في بيان مصور نشره منذ قليل عبر حسابه على منصة "إكس"، أن طائرات بريطانية شاركت في عمليات دفاعية منسقة في الأجواء، مؤكدا أنها نجحت بالفعل في اعتراض عدد من الضربات الإيرانية.

تنسيق عسكري مع واشنطن

كشف ستارمر في بيانه، اليوم الأحد، أن الحكومة البريطانية اتخذت قرارا بالموافقة على طلب تقدمت به الولايات المتحدة لاستخدام القواعد العسكرية البريطانية، وذلك لغرض دفاعي محدد ومحدود يهدف إلى التصدي للتصعيد الجاري.

أهداف العمليات الدفاعية

أوضح رئيس الوزراء البريطاني في مقطع الفيديو المسجل، أن قبول الطلب الأمريكي جاء لمنع إيران من إطلاق الصواريخ في أنحاء المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الهجمات "تؤدي إلى مقتل مدنيين أبرياء، وتُعرّض حياة البريطانيين للخطر، وتستهدف دولا لم تكن متورطة في النزاع".

حماية الأمن الإقليمي

شدد ستارمر على أن هذه الإجراءات تندرج ضمن المساعي الدولية لضمان الاستقرار ومنع توسع دائرة الصراع، مؤكدا التزام المملكة المتحدة بالعمل المنسق مع حلفائها لحماية الأمن والسلم الإقليميين.

تأتي تصريحات كير ستارمر وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.

كير ستارمر هجمات إيران هجمات على الخليج إيران وأمريكا بريطانيا

