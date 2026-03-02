"تحرش بها لفظيًا".. ننشر نص تحريات المباحث بواقعة فتاة أتوبيس المقطم

كتب- أحمد عادل:

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في واقعة اتهام شاب بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام بمنطقة المقطم، عن تفاصيل تحريات المباحث حول الواقعة.

وحصل "مصراوي" على نسخة من نص شهادة رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، والذي أفاد بأن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم بالتحرش اللفظي بالمجني عليها، من خلال التلفظ بألفاظ خادشة للحياء العام، دون أن تتوصل تحرياته إلى ما إذا كانت تلك الألفاظ تهدف إلى الحصول على منفعة جنسية من عدمه.

وأضاف أن تحرياته بينت أن المتهم لم يقم بتتبع المجني عليها أو ملامسة جسدها إطلاقًا، وأن التقائه بها كان بمحض الصدفة البحتة، مشيرًا إلى أن التحريات لم تتوصل إلى صحة واقعة قيام المتهم بإلقاء عصا حديدية أو قالب حجري صوب المجني عليها.

كما نفى شروع المتهم في سرقة الهاتف الخاص بالمجني عليها، موضحًا أن غرضه من محاولة الإمساك بالهاتف النقال كان منعها من تصويره.

وحددت جهات التحقيق جلسة 10 مارس المقبل، كأولى جلسات محاكمة الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام.

