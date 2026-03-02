كتب- محمود الطوخي

تعرضت عدة مرافق حيوية وقواعد عسكرية في المنطقة لموجة واسعة من الهجمات الجوية ضمن عمليات "قصف إيران لدول الخليج"، ردا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية.

آثار قصف إيران لدول الخليج

في البحرين، استهدفت طائرة إيرانية مسيّرة مبنى مُستهدفا، حيث انفجرت الطائرة والتهمت النيران المبنى بالكامل. وسبق ذلك تعرض جهاز الأمن القومي في البلاد لهجوم صاروخي إيراني ضمن موجات "قصف إيران لدول الخليج" المتتابعة.

وأظهرت لقطات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، صاروخا يصيب القاعدة البحرية الأمريكية الضخمة المتمركزة في البحرين.

NOW: Large fire at a U.S. naval facility near Salman Port in Bahrain. pic.twitter.com/xuJ1iytbXl — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026



وفي الكويت، تحطمت مسيرة في المطار الرئيسي، مما أسفر عن وقوع إصابات بين عدد من الموظفين وإلحاق أضرار مادية بالمنشأة نتيجة "قصف إيران لدول الخليج".

توسع دائرة الصراع

بالتزامن مع رد طهران على الضربات الأمريكية والإسرائيلية، انضم حلفاؤها إلى المعركة.

وشهد العراق تعرض قواعد تابعة لقوات "الحشد الشعبي" المدعومة من إيران لقصف من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل، مما أسفر عن مقتل اثنين على الأقل من أعضاء كتائب حزب الله العراقية المسلحة.