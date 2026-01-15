تليفريك في أسيوط.. تفاصيل مشروع يغير وجه السياحة الدينية

كشف اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن عددًا من المستثمرين قدموا مخططًا متكاملًا لإقامة مشروعات خدمية وسياحية مرتبطة بمسار العائلة المقدسة داخل المحافظة، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على الطابع الأثري وقدسية المواقع.

وشملت المناقشات تنفيذ مشروعات داخل دير الشهيد مارمينا العجايبي، من بينها إنشاء مرسى نهري، وقاعة مؤتمرات، ودار للضيافة، إضافة إلى تركيب مصاعد كهربائية وتليفريك لتسهيل وصول الزائرين، نظرًا لوقوع الدير على ارتفاع يقارب 170 مترًا فوق سطح البحر. كما تضمن الطرح دراسة الربط بين الدير ودير الأمير تادرس الشطبي بجبل منفلوط، الذي يبعد حوالي 6 كيلومترات، بما يضمن تجربة سياحية متكاملة.

وأكد محافظ أسيوط أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة يحظى برعاية واهتمام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره أحد المشروعات القومية التي تجمع بين الأبعاد الدينية والحضارية والسياحية، وتمثل عنصرًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية ووضع مصر في مكانة مميزة على خريطة السياحة الدينية العالمية.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لعدد من رجال الأعمال والمستثمرين، لبحث آليات دعم وتطوير مسار العائلة المقدسة بالمحافظة، ودفع عجلة الاستثمار السياحي، خاصة في ظل امتلاك أسيوط لنقطتين بارزتين على مسار الرحلة التاريخي.

وبدأت الزيارة بجولة في دير الشهيد مارمينا العجايبي بجبل أبنوب “الدير المعلّق”، حيث استقبل الوفد نيافة الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، وعدد من الآباء والكهنة والرهبان، إلى جانب القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومن بينهم رؤساء مراكز أبنوب والقوصية ومنفلوط، ووكيل وزارة الإسكان.

وتضمنت الجولة زيارة دير السيدة العذراء بدرنكة، حيث كان في استقبال المحافظ والوفد المرافق نيافة الأنبا يؤانس مطران أسيوط، والأنبا بيجول أسقف الدير المحرق، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة تنمية الصعيد وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وخلال الزيارة، استعرض المحافظ أبرز المقومات السياحية والدينية التي تتميز بها أسيوط، وفي مقدمتها نقاط مسار العائلة المقدسة والأديرة والمواقع الأثرية، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على طرح أفكار جديدة وغير تقليدية لوضعها على خريطة السياحة العالمية، من خلال تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات اللوجستية للزائرين على مدار العام.

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتعزيز الاستثمار السياحي وتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات متكاملة، تسهم في تعزيز الموارد الاقتصادية وخلق فرص عمل حقيقية، بما يدعم جهود الحد من البطالة ويعزز ارتباط الشباب بأرضهم.

وأشاد أصحاب النيافة المطارنة بالجهود التي يبذلها محافظ أسيوط في دعم مسار التنمية بالمحافظة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، مؤكدين أن الاهتمام المتزايد بمسار العائلة المقدسة يعكس وعيًا حقيقيًا بقيمة هذا المشروع القومي وما يحمله من أبعاد روحية وتاريخية وحضارية.

