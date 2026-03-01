إعلان

تفاصيل القبض على صاحبات فيديو السخرية من سلوكيات السيدات في الصلاة

كتب : علاء عمران

11:11 م 01/03/2026

القبض على صاحبات فيديو السخرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام صانعة محتوى بجمع عدد من السيدات داخل إحدى الشقق السكنية وأدائهن مشهد تمثيلي يسخرن خلاله من سلوكيات السيدات في الصلاة.
بالفحص تم تحديد وضبط صانعة المحتوى المشار إليها والسيدات الظاهرات بمقطع الفيديو (شقيقتها ، 3 فتيات "كريمات شقيقتها"- مقيمات بدائرة قسم شرطة ثان العاشر بالشرقية).

تفاصيل الفيديو الساخر من سلوكيات السيدات في الصلاة

وبمواجهتهن اعترفن بقيامهن بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه ونشره على صفحة صانعة المحتوى بمواقع التواصل الاجتماعي، بقصد المزاح لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

