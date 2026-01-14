قدّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، واجب العزاء بقرية الديابة التابعة لمركز أبوقرقاص لأسر عمال المحاجر الذين لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارة ربع نقل كانوا يستقلونها مع سيارة نقل.

وكان الحادث تسبب في وفاة 11 حالة وإصابة 9 آخرين، وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد محافظ المنيا، خلال لقائه بالأسر، حرص الدولة على الوقوف بجانبهم في هذا الظرف الإنساني الصعب، حيث تم صرف 10 آلاف جنيه لكل أسرة كمساعدات عاجلة من خلال الجمعيات الأهلية، بصفة مؤقتة، لحين الانتهاء من إجراءات صرف التعويضات المقررة طبقًا للقرار الوزاري المنظم للإغاثات والنكبات.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة و عبد الحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا و هشام الضوى رئيس مركز و مدينة ابوقرقاص وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

كما بحث محافظ المنيا مع أسر المتوفين والمصابين مطالبهم واحتياجاتهم، موجّهًا بدراسة سبل تمكينهم اقتصاديًا، وتقديم أوجه الدعم الاجتماعي اللازمة، بما يعينهم على مواجهة أعباء الحياة، ويحقق لهم قدرًا من الاستقرار المعيشي.

وأكد المحافظ استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية، ومديرية التضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية، لتقديم أوجه الرعاية والدعم اللازمة لأسر الضحايا والمصابين، والتخفيف من آثار الحادث.

ومن جانبه، أعلن عبدالحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن الجمعية الشرعية وجمعية الهلال الأحمر المصري بالمنيا قاما بالفعل بصرف مساعدات عاجلة لكل مصاب، ولكل أسرة من أسر المتوفين، ومساعدات شهرية لأسر المتوفين والمصابين من جمعية الربانيه أبوقرقاص في إطار الدور المجتمعي والتكافلي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

