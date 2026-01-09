مصرع 11 عاملاً وإصابة 9 آخرين في حادث على صحراوي المنيا
كتب : مصراوي
أرشيفية
المنيا-جمال محمد:
شهد الطريق الصحراوي الشرقي القديم في الوصلة بين مركزي المنيا وسمالوط حادث تصادم مروع بين سيارة نقل وربع نقل محملة بعمال المحاجر، مما أسفر عن مصرع 11 عاملاً وإصابة 9 آخرين.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وأخرى ربع نقل ، مما أسفر عن مصرع وإصابة عدد كبير من العمال.
وجرى الدفع بنحو 15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع 11 عاملاً وإصابة 9 آخرين بكسور وجروح متفرقة.
ونقلت سيارات الإسعاف الجثث والمصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.