مصرع 11 عاملاً وإصابة 9 آخرين في حادث على صحراوي المنيا

المنيا-جمال محمد:

شهد الطريق الصحراوي الشرقي القديم في الوصلة بين مركزي المنيا وسمالوط حادث تصادم مروع بين سيارة نقل وربع نقل محملة بعمال المحاجر، مما أسفر عن مصرع 11 عاملاً وإصابة 9 آخرين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وأخرى ربع نقل ، مما أسفر عن مصرع وإصابة عدد كبير من العمال.

وجرى الدفع بنحو 15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع 11 عاملاً وإصابة 9 آخرين بكسور وجروح متفرقة.

ونقلت سيارات الإسعاف الجثث والمصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.