إعلان

مصرع 11 عاملاً وإصابة 9 آخرين في حادث على صحراوي المنيا

كتب : مصراوي

10:56 م 09/01/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا-جمال محمد:

شهد الطريق الصحراوي الشرقي القديم في الوصلة بين مركزي المنيا وسمالوط حادث تصادم مروع بين سيارة نقل وربع نقل محملة بعمال المحاجر، مما أسفر عن مصرع 11 عاملاً وإصابة 9 آخرين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وأخرى ربع نقل ، مما أسفر عن مصرع وإصابة عدد كبير من العمال.

وجرى الدفع بنحو 15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع 11 عاملاً وإصابة 9 آخرين بكسور وجروح متفرقة.

ونقلت سيارات الإسعاف الجثث والمصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صحراوي المنيا حادث تصادم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

ترامب يتحدّى القانون الدولي: سلطتي لا يقيّدها سوى أخلاقي
شئون عربية و دولية

ترامب يتحدّى القانون الدولي: سلطتي لا يقيّدها سوى أخلاقي
القارئ محمد أيوب عاصف يروي رحلته من ملاعب أوروبا إلى دولة التلاوة
أخبار مصر

القارئ محمد أيوب عاصف يروي رحلته من ملاعب أوروبا إلى دولة التلاوة
لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي
نصائح طبية

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي

شائعة التسمم تتبخر.. التحريات تكشف سر الوفاة الغامضة لأسرة محفظ القرآن
أخبار المحافظات

شائعة التسمم تتبخر.. التحريات تكشف سر الوفاة الغامضة لأسرة محفظ القرآن
مصر للطيران تعلّق رحلاتها من وإلى أسوان وأبو سمبل لسوء الأحوال الجوية
أخبار مصر

مصر للطيران تعلّق رحلاتها من وإلى أسوان وأبو سمبل لسوء الأحوال الجوية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان