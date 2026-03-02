"الأصعب لنا".. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الخسارة من الزمالك في الدوري

أكد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مباراة فريقه أمام بيراميدز كانت من أصعب اللقاءات هذا الموسم نظراً لقوة المنافس وطموحه في حصد لقب الدوري الممتاز.

ماذا قال معتمد جمال بعد فوز الزمالك على بيراميدز في الدوري المصري؟

وقال جمال خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة إلى أن الفريق تعامل مع اللقاء بخطة مدروسة:"قمنا بتقسيم المباراة، وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدف في الشوط الثاني اعتمدنا على التحولات الهجومية ونجحنا في الوصول إلى الشباك".

وأضاف المدير الفني: "الأداء سيتحسن مع مرور الوقت ولا مجال لإهدار النقاط، وخضنا لقاء بيراميدز من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط".

كما أثنى جمال على جهود اللاعبين جميعاً، مشيراً إلى أن خوان بيزيرا وبقية العناصر قدموا المطلوب وموضحاً رضاه عن تنفيذ تعليمات الجهاز الفني بنسبة 90%.

وأكد: "أشكر جماهير الزمالك على دعمهم، والفريق يمتلك أفضل اللاعبين في أفريقيا وليس مصر فقط".

وعن أداء بعض اللاعبين، قال جمال: "ناصر منسي قدم مباراة جيدة دفاعياً وهجومياً وألتمس له العذر على إهدار بعض الفرص، أما شيكو بانزا فقد أدى مباراة قوية وأطالب الجميع بالصبر معه"

وعن دور الكباتن في الفريق، أوضح أنهم يشكلون دعماً مهماً للاعبين الشباب، مؤكداً عدم قلقه على مستوى الفريق أو العناصر الصاعدة.

وبخصوص مشاركة محمد صبحي في حراسة المرمى، أوضح جمال أن الأمر يعود إلى رؤية فنية، مضيفاً:"جميع الحراس على أتم الجاهزية، ومحمد صبحي كان موفقاً في التصدي للكرات العرضية التي يجيد فريق بيراميدز استغلالها".

وكانت المباراة انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد على ستاد الدفاع الجوي ضمن الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة منفرداً بصدارة جدول الترتيب.