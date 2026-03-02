مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
21:30

غزل المحلة

الدوري المصري

فاركو

- -
21:30

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
21:45

فيورنتينا

جميع المباريات

إعلان

"الأصعب لنا".. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على بيراميدز

كتب : نهي خورشيد

12:38 ص 02/03/2026 تعديل في 12:53 ص
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مباراة بيراميدز والزمالك (4) (1)
  • عرض 5 صورة
    مباراة بيراميدز والزمالك (1)
  • عرض 5 صورة
    مباراة بيراميدز والزمالك (2)
  • عرض 5 صورة
    مباراة بيراميدز والزمالك (5) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مباراة فريقه أمام بيراميدز كانت من أصعب اللقاءات هذا الموسم نظراً لقوة المنافس وطموحه في حصد لقب الدوري الممتاز.

ماذا قال معتمد جمال بعد فوز الزمالك على بيراميدز في الدوري المصري؟

وقال جمال خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة إلى أن الفريق تعامل مع اللقاء بخطة مدروسة:"قمنا بتقسيم المباراة، وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدف في الشوط الثاني اعتمدنا على التحولات الهجومية ونجحنا في الوصول إلى الشباك".

وأضاف المدير الفني: "الأداء سيتحسن مع مرور الوقت ولا مجال لإهدار النقاط، وخضنا لقاء بيراميدز من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط".

كما أثنى جمال على جهود اللاعبين جميعاً، مشيراً إلى أن خوان بيزيرا وبقية العناصر قدموا المطلوب وموضحاً رضاه عن تنفيذ تعليمات الجهاز الفني بنسبة 90%.

وأكد: "أشكر جماهير الزمالك على دعمهم، والفريق يمتلك أفضل اللاعبين في أفريقيا وليس مصر فقط".

وعن أداء بعض اللاعبين، قال جمال: "ناصر منسي قدم مباراة جيدة دفاعياً وهجومياً وألتمس له العذر على إهدار بعض الفرص، أما شيكو بانزا فقد أدى مباراة قوية وأطالب الجميع بالصبر معه"

وعن دور الكباتن في الفريق، أوضح أنهم يشكلون دعماً مهماً للاعبين الشباب، مؤكداً عدم قلقه على مستوى الفريق أو العناصر الصاعدة.

وبخصوص مشاركة محمد صبحي في حراسة المرمى، أوضح جمال أن الأمر يعود إلى رؤية فنية، مضيفاً:"جميع الحراس على أتم الجاهزية، ومحمد صبحي كان موفقاً في التصدي للكرات العرضية التي يجيد فريق بيراميدز استغلالها".

وكانت المباراة انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد على ستاد الدفاع الجوي ضمن الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة منفرداً بصدارة جدول الترتيب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

معتمد جمال الزمالك ضد بيراميدز الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كلب يفضح سر طالبة ثانوي في بولاق .. "جنين ميت في صندوق الزبالة" (تفاصيل)
حوادث وقضايا

كلب يفضح سر طالبة ثانوي في بولاق .. "جنين ميت في صندوق الزبالة" (تفاصيل)
الرئيس السيسي: بذلنا جهدًا مخلصًا لمنع الحرب.. ونرفض تمامًا الاعتداء على
أخبار مصر

الرئيس السيسي: بذلنا جهدًا مخلصًا لمنع الحرب.. ونرفض تمامًا الاعتداء على
علي جمعة: يجوز مفارقة الإمام "لو طوّل في صلاة الجماعة" (فيديو)
جنة الصائم

علي جمعة: يجوز مفارقة الإمام "لو طوّل في صلاة الجماعة" (فيديو)

سيناتور أمريكي مكذبا ترامب: إيران لم تكن قريبة من الحصول على سلاح نووي
شئون عربية و دولية

سيناتور أمريكي مكذبا ترامب: إيران لم تكن قريبة من الحصول على سلاح نووي
ما حكم قصر وجمع الصلاة بسبب ظروف شغلي؟.. علي جمعة يوضح متى تجوز الرخصة
جنة الصائم

ما حكم قصر وجمع الصلاة بسبب ظروف شغلي؟.. علي جمعة يوضح متى تجوز الرخصة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"محدش يقدر يقرب".. الرئيس السيسي: اطمئنوا على مصر كويس
الرئيس السيسي: غلق مضيق هرمز سيكون له تأثير على تدفقات البترول والأسعار