لأول مرة بعد الهدنة.. حزب الله يطلق 6 صواريخ نحو شمال إسرائيل

كتب : محمد أبو بكر

01:38 ص 02/03/2026

حزب الله يطلق 6 صواريخ نحو شمال إسرائيل

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن حزب الله أطلق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، في أول هجوم من نوعه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، أن دفعة صاروخية مكونة من 6 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، وسط حالة استنفار في المناطق الحدودية.

وأوضحت القناة، أن الهجوم تم برشقة واحدة من 6 صواريخ، انطلقت من الأراضي اللبنانية نحو مواقع في شمال إسرائيل، في تطور قد يعيد التوتر إلى الواجهة بعد فترة من الهدوء النسبي عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

