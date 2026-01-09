إعلان

11 جثة و9 مصابين.. ننشر الصور الأولى لحادث عمال محاجر المنيا -صور

كتب : جمال محمد

11:40 م 09/01/2026
المنيا-جمال محمد:

حصل "مصراوي" على مجموعة صور لحادث التصادم الذي وقع مساء الجمعة، على الطريق الصحراوي الشرقي القديم بحري كمين الصفا بمحافظة المنيا، وتسبب في وفاة 11 عاملاً وإصابة 9 آخرين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وأخرى ربع نقل، مما أسفر عن مصرع وإصابة عدد كبير من العمال.

وجرى الدفع بنحو 15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتبين مصرع 11 عاملاً وإصابة 9 آخرين بكسور وجروح متفرقة.

ونقلت سيارات الإسعاف الجثث إلى مستشفيي صدر المنيا والحميات، والمصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مصرع 11 عاملاً وإصابة 9 آخرين في حادث على صحراوي المنيا

حادث عمال المنيا حادث تصادم حادث سير صحراوي المنيا

