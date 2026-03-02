سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن قفز سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب قفز في مصر بنحو 90 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأحد 1-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-3-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 8460 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 7400 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 6345 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4935 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3525 جينها.

- سعر وقية الذهب بلغت 263050 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 59200 جنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.81% إلى نحو 5278 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.