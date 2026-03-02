إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

05:37 ص 02/03/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن قفز سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب قفز في مصر بنحو 90 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأحد 1-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-3-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 8460 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 7400 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 6345 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4935 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3525 جينها.

- سعر وقية الذهب بلغت 263050 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 59200 جنيه.
وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.81% إلى نحو 5278 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم الاثنين أسعار الذهب ارتفاع أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 10 أسعار الذهب في مصر أسعار الذهب اليوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الأصعب لنا".. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على بيراميدز
رياضة محلية

"الأصعب لنا".. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على بيراميدز
موعد أذان الفجر الإثنين 12 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
جنة الصائم

موعد أذان الفجر الإثنين 12 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
فيديو| صاروخ إيراني يستهدف قاعدة أمريكية في البحرين
شئون عربية و دولية

فيديو| صاروخ إيراني يستهدف قاعدة أمريكية في البحرين
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
أول قرار من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على بيراميدز
رياضة محلية

أول قرار من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على بيراميدز

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة بعد الهدنة.. حزب الله يطلق 6 صواريخ نحو شمال إسرائيل