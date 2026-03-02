أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أنها تتعامل مع هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة عسكرية لها في قبرص، مؤكدة أن حماية قواتها في المنطقة تتم على أعلى مستوى لضمان سلامتهم.

وأضافت الوزارة، بحسب بيانها، أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات بين أفراد القاعدة، مشيراً إلى أن الإجراءات الوقائية والجاهزية الكاملة ساهمت في الحد من أثر الحادث.

من جهتها، أفادت السلطات القبرصية أن الهجوم تسبب في أضرار محدودة في القاعدة العسكرية البريطانية في أكروتيري، فيما تستمر التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث وتحديد المسؤولية عن تنفيذه.