إعلان

وزارة الدفاع البريطانية: استهداف قاعدة عسكرية بطائرة مسيرة في قبرص


كتب- محمد أبو بكر:

06:22 ص 02/03/2026

وزارة الدفاع البريطانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أنها تتعامل مع هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة عسكرية لها في قبرص، مؤكدة أن حماية قواتها في المنطقة تتم على أعلى مستوى لضمان سلامتهم.

وأضافت الوزارة، بحسب بيانها، أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات بين أفراد القاعدة، مشيراً إلى أن الإجراءات الوقائية والجاهزية الكاملة ساهمت في الحد من أثر الحادث.

من جهتها، أفادت السلطات القبرصية أن الهجوم تسبب في أضرار محدودة في القاعدة العسكرية البريطانية في أكروتيري، فيما تستمر التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث وتحديد المسؤولية عن تنفيذه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الدفاع البريطانية التصدي لجهوم في بريطانيا بريطانيا استهداف قاعدة عسكرية في بريطانيا قاعدة عسكرية في بريطانيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"موضوع الساعة والحرب في المنطقة".. رسائل مهمة من الرئيس السيسي في حفل الإفطار
فيديوهات رمضان

"موضوع الساعة والحرب في المنطقة".. رسائل مهمة من الرئيس السيسي في حفل الإفطار
طقس 12 رمضان في القاهرة الكبرى.. أمطار متفرقة وبرودة شديدة ليلًا
أخبار وتقارير

طقس 12 رمضان في القاهرة الكبرى.. أمطار متفرقة وبرودة شديدة ليلًا
محمد النني ينشر صورا برفقة نجله خلال وجوده في مباراة أرسنال
مصراوي ستوري

محمد النني ينشر صورا برفقة نجله خلال وجوده في مباراة أرسنال

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
مقتل رئيس كتلة حزب الله اللبنانية محمد رعد في غارات إسرائيلية
شئون عربية و دولية

مقتل رئيس كتلة حزب الله اللبنانية محمد رعد في غارات إسرائيلية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة بعد الهدنة.. حزب الله يطلق 6 صواريخ نحو شمال إسرائيل