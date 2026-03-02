أنباء عن مقتل رئيس كتلة نواب حزب الله محمد رعد في الغارات الإسرائيلية



وكالات

أفادت أنباء بمقتل رئيس كتلة نواب حزب الله محمد رعد، في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت لبنان.

يأتي ذلك إثر إعلان الجيش الإسرائيلي بدء شن ضربات مكثفة على أهداف تابعة لحزب الله في جميع أنحاء لبنان، في تصعيد خطير يوسع رقعة الحرب الدائرة حاليا مع إيران لتشمل جبهة جديدة.

فيما أعلن حزب الله اللبناني فجر اليوم الاثنين، أنه استهدف بصليات من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا، كما أطلق رشقات صاروخية جديدة من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، في تصعيد متواصل على الجبهة الشمالية.

في غضون ذلك، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أن إطلاق الصواريخ على إسرائيل يضر بالجهود الرامية إلى تجنيب لبنان الصراع الإقليمي، وفقا لروسيا اليوم.