دمار مباني وحرائق.. فيديوهات من الضربة الإسرائيلية على لبنان

كتب : مصراوي

06:24 ص 02/03/2026

الضربة الإسرائيلية على لبنان

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفّذ ضربات جوية دقيقة استهدفت قيادات بارزة في حزب الله في كل من بيروت وجنوب لبنان.

وفي السياق ذاته، أظهرت مقاطع فيديو لبنانية، حجم الأضرار التي لحقت بأحد المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك عقب تعرضه لغارات نفذها سلاح الجو الإسرائيلي.


يذكر أن حزب الله اللبناني، أعلن فجر اليوم الاثنين، أنه استهدف موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا، باستخدام بصلية من الصواريخ النوعية وسرب من الطائرات المسيرة.

