لقي الشاب أحمد ط. ح، 18 عامًا، طالب، مصرعه بعد سقوطه من الطابق الرابع بأحد العقارات السكنية بمدينة ناصر في محافظة أسيوط، في حادث مفجع أثار صدمة بين سكان المنطقة.

الإبلاغ عن الواقعة وانتقال الأجهزة الأمنية

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط شخص من علو بمدينة ناصر. وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات ونقل المصاب.

الفحص الأولي والنتائج

أثبتت الفحوصات الأولية وفاة الطالب متأثرًا بإصاباته، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

الإجراءات القانونية والمتابعة

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة، والتي تولت التحقيق في أسباب سقوط الطالب والتأكد من كافة الملابسات المحيطة بالحادث.