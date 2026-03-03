قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الاثنين، إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى مقتل أكثر من 1500 عنصر من الحرس الثوري الإيراني، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية الأمريكية على إيران صباح السبت الماضي.

وأفاد مسؤول إسرائيلي، بأن الهجمات المشتركة استهدفت بالفعل أكثر من 1200 هدف خلال الأيام الثلاثة الأولى من الحرب، وهو رقم من المتوقع أن ينمو بسرعة في الأيام المقبلة.

ضحايا غارات الحرس الثوري الإيراني

في المقابل، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيراني صباح يوم الاثنين، بالتوقيت المحلي، أن ما لا يقل عن 555 شخصا قُتلوا حتى الآن بالغارات الأمريكية والإسرائيلية منذ صباح السبت.

وتأتي هذه الحصيلة في وقت تستمر فيه العمليات الجوية المكثفة التي تستهدف مواقع عسكرية وأمنية تابعة للحرس الثوري الإيراني في مناطق متفرقة.

تحذيرات إخلاء الحرس الثوري الإيراني

في أثناء ذلك، أصدرت إسرائيل تحذيرات عاجلة بالإخلاء مساء الاثنين لحي في طهران وأجزاء من جنوب لبنان، قبل وقت قصير من إعلانها بدء موجة جديدة من الضربات.

ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان حي "إيفين" في طهران إلى إخلاء منازلهم، لا سيما المناطق المحيطة بمجمع استوديوهات قناة "إيرين" الإخبارية الرسمية، مؤكدا استهداف ما وصفه بالبنية التحتية العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني خلال الساعات القادمة.

وشدد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، على ضرورة الإخلاء الفوري قائلا: "من أجل سلامتكم ورفاهيتكم، نطلب منكم إخلاء المنطقة المحددة على الفور"، محذرا من أن البقاء "يعرض حياتكم للخطر".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم المنطقة نفسها في يونيو الماضي، وتسببت حينها في مقتل أحد موظفي هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وفي تحذير منفصل، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان عدة قرى في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري.