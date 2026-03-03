إعلان

إعلام إيراني: انفجارات وضربات تستهدف مبنى هيئة الإذاعة الإيرانية في طهران

كتب : مصراوي

12:13 ص 03/03/2026

حرب إيران وأمريكا

وكالات

أفادت وكالة أنباء مهر، بحدوث هجوم يستهدف مبنى هيئة الإذاعة الإيرانية، بينما ذكرت وسائل إعلام إيرانية وقوع انفجارين في محيط مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أن التلفزيون الإيراني كان أحد أهداف الضربات التي شنت الليلة، مشيرة إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يشن ضربات في عمق طهران.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء موجة جديدة من الضربات على طهران، فيما سُمع دوي انفجار شديد في العاصمة الإيرانية.

