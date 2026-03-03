إعلان

المقاومة الإسلامية في العراق تقصف قاعدة أمريكية في مطار بغداد الدولي

كتب : مصراوي

12:30 ص 03/03/2026

طائرة مسيرة - ارشيفية

بغداد (د ب أ)

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مساء اليوم الاثنين، أنها شنت هجوماً بسرب من الطائرات المسيرة واستهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد.

وذكرت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان مساء الإثنين، أنه "إلتزاماً منا بتكليفنا الشرعي وقصاصاً لدم الشهيد علي الخامنئي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية نفذ مجاهدونا اليوم الاثنين هجوماً بسرب من الطائرات المسيرة ، استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد".

وتعد قاعدة فكتوريا من قواعد الدعم اللوجستي الأمريكية في مطار بغداد الدولي.

كانت المقاومة الإسلامية في العراق"، وهي مظلة لفصائل موالية لإيران في العراق، قد أعلنت إنها نفذت 23 عملية أمس الأحد، مستخدمة عشرات الطائرات المسيرة، واستهدفت "قواعد العدو في العراق والمنطقة" في إشارة إلى الولايات المتحدة.

بنك الأهداف الإيراني مقتل خامنئي إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج الشرق الأوسط قصف قاعدة أمريكية

